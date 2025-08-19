Guterres'ten İnsani Yardım Çalışanlarına Koruma Çağrısı - Son Dakika
Guterres'ten İnsani Yardım Çalışanlarına Koruma Çağrısı

19.08.2025 22:17
BM Genel Sekreteri Guterres, insani yardım çalışanlarını korumak için küresel eylem çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, insani yardım çalışanlarını korumak için daha güçlü bir küresel eylem çağrısında bulundu, hayat kurtaran yardımların daha fazla tehdit altında olduğunu belirtti.

Guterres, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yaptığı görüntülü açıklamada, dünyanın çeşitli ülkelerinde tehlikeli koşullar altında faaliyet yürütmeye çalışan yardım çalışanlarını koruma çağrısında bulundu.

Guterres, insani yardım çalışanlarının "çatışma veya afetlerde mahsur kalan 300 milyondan fazla insan için son can simidi" olduğunu, ancak artan tehlikelerle ve azalan kaynaklarla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Yardım çalışanlarına yönelik saldırıların rekor seviyelere ulaştığına dikkati çeken Guterres, hayat kurtaran yardımların giderek daha fazla tehdit altında olduğunu vurguladı.

Guterres, Gazze Şeridi, Sudan, Myanmar ve diğer çatışma bölgelerine işaret ederek, geçen yıl "dünya genelinde en az 390" yardım çalışanının öldürüldüğünü ve bu sayının şimdiye kadarki en yüksek sayı olduğunu belirtti.

Uluslararası hukukun açık ve bağlayıcı olduğunu vurgulayan BM Genel Sekreteri, "İnsani yardım çalışanlarına saygı gösterilmeli ve korunmalıdır. Asla hedef alınamazlar." diye konuştu.

Guterres, BM üyesi devletlerin ve BM Güvenlik Konseyi'nin yardım çalışanlarını koruma taahhütlerine rağmen "kırmızı çizgilerin dokunulmazlıkla aşıldığına" ve bu konudaki "siyasi irade ve ahlaki cesaret" eksikliğine işaret etti.

İnsani yardım çalışanlarını korumak için daha güçlü bir küresel eylem çağrısında bulunan Guterres, devletleri, yardım çalışanlarının güvenliğine yatırım yapmaya, uluslararası hukuku ihlal eden taraflara silah akışını durdurmaya, hesap verebilirliği güçlendirmeye ve failleri adalete teslim etmeye davet etti.

Kaynak: AA

20:53
Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
21:27
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
