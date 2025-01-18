Guterres'ten İsrail'e Çağrı

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NAKURA, 18 Ocak (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres (ortada) Lübnan'ın Nakura kentinde Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL) karargahında barış güçlerini denetliyor, 18 Ocak 2025.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres cuma günü İsrail'e Lübnan'daki askeri operasyonlarına son verme çağrısında bulundu.

Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL karargahında barış gücü askerlerine hitap eden Guterres, "İsrail Savunma Kuvvetleri'nin UNIFIL operasyon alanı içinde işgali sürdürmesi ve Lübnan topraklarında askeri operasyonlar yürütmesi 1701 sayılı kararın ihlalidir ve emniyet ile güvenliğiniz için sürekli bir risk oluşturmaktadır" dedi. (Fotoğraf: Taher Abu Hamdan/Xinhua)