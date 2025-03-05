Guterres'ten KKTC'ye Kıbrıs Toplantısı Daveti

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(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Mart ayında Cenevre'de yapılacak Kıbrıs konulu toplantı için resmi davet mektubu KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a ulaştı. Tatar, "Sayın Guterres davet mektubunda, toplantı programına ilişkin an itibarıyla kesinleşen bilgileri paylaşarak, gayri resmi toplantının 17 Mart'ta akşam yemeğiyle başlayacağını, 18 Mart sabahında ikili görüşmeler ve ardından Cenevre'deki BM Merkezi'nde gerçekleştirilecek genişletilmiş format toplantısıyla öğleden sonra sonlanacağını ifade etti. Bu bilgileri daveti yapmadan önce bizlerle teyit ettiğini de belirtmek istiyorum" açıklamasını yaptı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Mart ayında Cenevre'de yapılacak Kıbrıs toplantısı için BM Genel Sekreteri Guterres'ten davet mektubunu aldı. KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, mektubun Tatar'a ulaştığı belirtilerek, "Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı açıklamada BM Genel Sekreteri'nin genişletilmiş formatta Cenevre'de gerçekleştirilecek gayriresmi toplantı davetinin dün öğleden sonra kendisine ulaştığını ifade ederek, BM Genel Sekreteri'nin, ayrıntılı programı netleştirdikleri zaman taraflarla paylaşacaklarını da ifade ettiğini söyledi" ifadeleri kullanıldı.

Tatar açıklamasında, "Sayın Guterres davet mektubunda, toplantı programına ilişkin an itibarıyla kesinleşen bilgileri paylaşarak, gayri resmi toplantının 17 Mart'ta akşam yemeğiyle başlayacağını, 18 Mart sabahında ikili görüşmeler ve ardından Cenevre'deki BM Merkezi'nde gerçekleştirilecek genişletilmiş format toplantısıyla öğleden sonra sonlanacağını ifade etti. Bu bilgileri daveti yapmadan önce bizlerle teyit ettiğini de belirtmek istiyorum" dedi. Açıklamada Tatar'ın, Cuma günü İngiltere'nin Avrupa ve Kuzey Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty'i kabul edeceğini söylediği aktarıldı.

Ne olmuştu

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Guterres ev sahipliğinde 15 Ekim 2024 tarihinde New York'ta gayriresmi bir akşam yemeğinde bir araya gelmişti. Yemekte, izleyen dönemde Guterres'in ev sahipliğinde Tatar ve Hristodulidis, anavatanlarının Dışişleri Bakanları Hakan Fidan ve Yorgos Gerapetritis ve üçüncü garantör ülke Birleşik Krallık'ın daha düşük düzeyli katılımıyla bir "genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantı" düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.