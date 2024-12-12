Guterres'ten Küresel Finans Reformu Çağrısı

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PRETORYA, 12 Aralık (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Pretorya kentinde Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola (sağda, arkada) ile birlikte bir basın toplantısına katılan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres (solda, arkada), 11 Aralık 2024.

Guterres, çarşamba günü yaptığı açıklamada küresel finans kuruluşlarının reforme edilmesi ve bazı ülkeleri etkileyen borç krizlerinin ele alınması çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Shiraaz Mohamed/Xinhua)