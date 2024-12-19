Guterres: Türkiye, Suriye'de Diyalogda Önemli Rol Oynayabilir - Son Dakika
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Guterres: Türkiye, Suriye'de Diyalogda Önemli Rol Oynayabilir

BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye'nin Suriye'deki tarafları ikna etmede önemli bir rolü olabileceğini söyledi.

19.12.2024 19:46
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Suriye halkına ve İdlib'te direnişe destek veren Türkiye, kapsayıcı bir diyalog için ülkedeki tarafları ikna etme konusunda önemli bir rol oynayabilir." dedi.

Guterres, Suriye'deki gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye'nin kuzeydoğusunda kalıcı ateşkes için koşullar yaratılması gerektiğine işaret eden Guterres, aynı zamanda DEAŞ'ın terör faaliyetlerinin ve mevcudiyetini artırmasının engellenmesi gerektiğini söyledi.

Guterres, "Suriye halkına ve İdlib'te direnişe destek veren Türkiye, kapsayıcı bir diyalog için ülkedeki tarafları ikna etme konusunda önemli bir rol oynayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yaptırımların kaldırılması

Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıp kaldırılmamasına ilişkin bir soruya ise Guterres, yaptırımların Beşşar Esed rejimine uygulandığını anımsatarak, "Bu durum değişti." yanıtını verdi.

Guterres, halihazırda Suriye'de geçiş sürecinin başladığını ancak Suriye'deki dramatik durumu göz önünde bulundurarak Suriye halkıyla dayanışma göstermek için en azından bir "jest" yapılması gerektiğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri, tüm yaptırımların ise koşullar sağlandığında kaldırılabileceğine dikkati çekti.

Kaynak: AA

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