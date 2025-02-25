Güven Apartmanı Davasında Duruşma 5 Mayıs'a Ertelendi

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HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 30 kişinin yaşamını yitirdiği Güven Apartmanı davasının altıncı duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden ek rapor beklenmesine karar vererek duruşmayı 5 Mayıs'a erteledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan Güven Apartmanı'nın yıkılması sonucu 30 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı. Soruşturma sürecinde müteahhit Mesut Akar hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve 19 Mart 2023'te tutuklandı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Mesut Akar, yapı denetim şirketi yetkilileri Pınar Müftüoğlu ve Serkan Şener, proje ve uygulama denetçisi Ahmet Tamer Öztekin, uygulama denetçileri Macit Yetkin ve Mehmet Nihat Tanyol, statik proje müellifi Mehmet Öztürk, kontrol elemanı Kazım Can hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Aralık 2024'teki duruşmada, "delillerin büyük çoğunluğunun toplanmış olması, sanığın delilleri karartma ve değiştirme şüphesinin bulunmaması" gerekçesiyle müteahhit Mesut Akar'ın tahliyesine karar vermişti.

Ek bilirkişi raporu bekleniyor

Güven Apartmanı'nın altıncı duruşması dün İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklardan Mesut Akar, Serkan Şener, Mehmet Öztürk, Ahmet Taner Öztekin, depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Diğer tutuksuz 4 sanık ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanı, beklenen ek bilirkişi raporunun Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) gelmediğini belirtti. Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında ek bilirkişi raporunun KTÜ'den dönüşünün beklenmesini talep etti.

Tutuksuz sanıklar da önceki savunmalarını tekrar ederek, beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına, KTÜ'den ek rapor tanzim edilerek dönüşünün beklenilmesine karar vererek duruşmayı 5 Mayıs'a erteledi.