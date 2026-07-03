Güvenli Ellerle Büyüyen Hayaller Projesi - Son Dakika
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Güvenli Ellerle Büyüyen Hayaller Projesi

Güvenli Ellerle Büyüyen Hayaller Projesi
03.07.2026 17:35
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Antalya'da çocuklara yönelik meslek tanıtımı etkinliği düzenlendi, 100 öğrenci katıldı.

Antalya'da Çocuk ve Gençleri Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yürütülen "Birlikte Güvenli Ellerle Büyüyen Hayaller" Projesi çerçevesinde öğrencilere yönelik "Rol Model" etkinliği düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çocuk ve gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması, toplumsal açıdan korunmaları ve sosyal desteklerle topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerini amaçlayan proje kapsamında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Aksu Gençlik Merkezi, Aksu Fen Lisesi, Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile Türk Hava Kurumu (THK) Antalya Şubesi Genç Kanatlar Topluluğu üyelerinden oluşan 100 öğrenci katıldı.

Programda öğrencilere Havacılık Şube Müdürlüğünün görev alanları, kullanılan hava araçları ve havacılığın emniyet hizmetlerine sağladığı katkılar hakkında bilgi verildi.

Görevli personelin mesleki deneyimlerini de paylaştığı etkinlikte, öğrencilerin meslek seçimi ve gelecek planlamalarına katkı sunulması amaçlandı.

Kaynak: AA

Havacılık, Etkinlik, Antalya, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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