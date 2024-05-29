Güvenlik görevlisi tartıştığı arkadaşını bıçakladı, hayatını kaybetti

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ESKİŞEHİR'de güvenlik görevlisi Fettah B. (51), inşaat şantiyesinde tartıştığı arkadaşı Bedri Ergün'ü bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Ergün hayatını kaybederken, gözaltına alınan Fettah B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fettah B.'nin, Ergün'ü aralarında küfürleşme meselesi nedeniyle çıkan kavgada bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Vadişehir Mahallesi'ndeki toplu konut inşaatında güvenlik görevlisi olan Bedri Ergün ile Fettah B. arasında dün tartışma çıktı. İkili arasında çıkan arbedede güvenlik görevlileri birbirlerini bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Fettah B., Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Bedri Ergün ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ergün, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Fettah B., taburcu edildikten sonra Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen ve yürümekte güçlük çektiği görülen Fettah B., adliyeye sevk edildi. Fettah B.'nin ifadesinde güvenlik görevlisi arkadaşı Bedri Ergün ile aralarında küfürleşme meselesi nedeniyle kavga çıktığı ve arbede sırasında bıçakladığını söylediği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber-Kamera Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHANESKİŞEHİR,