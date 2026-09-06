Güvenlik-İş'ten Antalya Büyükşehir Belediyesinde sendika baskısına suçlama

Güvenlik-İş Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, "Sendika seçmek işverenin değil, emekçinin hakkıdır. Çalışanlara sendikalarını değiştirmelerine yönelik yapılacak her türlü baskı anayasal bir suçtur." ifadelerini kullandı.

Çağrıcı, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan özel güvenlik emekçilerinin bir süredir Güvenlik-İş'ten istifa ettirilerek başka bir sendikaya üye yapılmaya çalışıldığını belirtti.

Ağustos ayında görev yeri değişikliği ve işten çıkarma tehditlerinin etkisiyle 260 üyenin 2 Ağustos'ta sendikalarından istifa ettiğine dikkati çeken Çağrıcı, sendika olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gerekli tüm şikayetleri yaptıklarını, belediyenin incelemeye alındığını kaydetti.

Güvenlik-İş'in 2011'de Antalya Büyükşehir Belediyesinde görev yapan özel güvenlik işçilerince kurulduğunu hatırlatan Çağrıcı, şunları ifade etti:

"Güvenlik-İş Sendikası Antalya Büyükşehir Belediyesinde var olmaya devam edecektir. Her şartta, ne olursa olsun, bu belediyede hangi siyasi parti kazanırsa kazansın. Çünkü Antalya Büyükşehir Belediyesi sendikamızın kuruluş yeridir. Belediye yönetimine şunu bir kez daha anımsatmak isterim, Anayasa'mızın 51. maddesi sendika kurma ve sendikaya üye olma hakkını güvence altına almıştır. Sendika seçmek işverenin değil, emekçinin hakkıdır. Çalışanlara sendikalarını değiştirmelerine yönelik yapılacak her türlü baskı anayasal bir suçtur. Bir işçinin hangi sendikaya üye olacağına, hangi sendikada mücadele edeceğine veya hangi sendikadan ayrılacağına hiç kimse karar veremez."