Güvenlik Toplantısı Ankara\'da Yapıldı

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" konulu güvenlik toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Çerçeve Yasa"nın kabul edilmesi üzerine 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanını video konferans sistemiyle toplantıya çağırdı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı toplantı başladı.

İçişleri Bakanlığı, toplantıya ilişkin ilk kareleri paylaştı.