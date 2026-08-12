Güvenlik Toplantısında Dayanışma Vurgusu

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" konulu güvenlik toplantısında 81 ilin valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" konulu güvenlik toplantısında, 81 ilin valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla video konferans yoluyla bir araya geldi.

Kurtulmuş, toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi' konulu güvenlik toplantısında, 81 ilimizin valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla video konferans yoluyla bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

Yurdun dört bir yanında barış, huzur ve esenlik ortamının korunması için güvenlik güçlerinin büyük sorumluluk üstlendiğini belirten Kurtulmuş, "Yurdumuzun dört bir yanında barış, huzur ve esenlik ortamının korunması için İçişleri Bakanlığımız, emniyetimiz, jandarmamız, Milli İstihbarat Teşkilatımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz büyük bir sorumluluk üstlenmektedir" dedi.

Kurtulmuş, paylaşımında güvenlik güçlerine başarı dileğinde bulunarak, "Ülkemizin güvenliğinin ve kardeşliğin teminatı olan tüm güvenlik güçlerimize görevlerinde üstün başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.