Güvenpark Katliamı'nın 10. Yılı... Mansur Yavaş: "Şehit Olan Vatandaşlarımızı Rahmetle Anıyorum"

ABB Başkanı Mansur Yavaş, PKK terör ögütünün Ankara Güvenpark'ta düzenlediği saldırının 10'uncu yılı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 yıl önce bugün, Güvenpark'ta PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen hain terör saldırısını unutmadık. Şehit olan vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.