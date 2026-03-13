Güvenpark Katliamı'nın 10. Yılı... Mansur Yavaş: "Şehit Olan Vatandaşlarımızı Rahmetle Anıyorum" - Son Dakika
Güvenpark Katliamı'nın 10. Yılı... Mansur Yavaş: "Şehit Olan Vatandaşlarımızı Rahmetle Anıyorum"

13.03.2026 16:04  Güncelleme: 16:47
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "10 yıl önce bugün, Güvenpark’ta PKK’lı teröristler tarafından gerçekleştirilen hain terör saldırısını unutmadık. Şehit olan vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, PKK terör ögütünün Ankara Güvenpark'ta düzenlediği saldırının 10'uncu yılı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 yıl önce bugün, Güvenpark'ta PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen hain terör saldırısını unutmadık. Şehit olan vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

