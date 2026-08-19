Güvenpark'ta 38 Gündür Eylem Yapan Şehit Yakınları ve Gazilere Polis Ablukası: Yürüyüş İzni Verilmedi, Bir Gazi İntihara Kalkıştı - Son Dakika
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Güvenpark'ta 38 Gündür Eylem Yapan Şehit Yakınları ve Gazilere Polis Ablukası: Yürüyüş İzni Verilmedi, Bir Gazi İntihara Kalkıştı

Güvenpark\'ta 38 Gündür Eylem Yapan Şehit Yakınları ve Gazilere Polis Ablukası: Yürüyüş İzni Verilmedi, Bir Gazi İntihara Kalkıştı
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Güvenpark'ta 38 gündür oturma eylemi yapan er şehit yakınları ve er gazilerin Bilkent Gazi Uyumevi'nden İçişleri Bakanlığı'na yürümelerine izin verilmiyor. Gazilerin bekleyişi sürerken, bazı gaziler fenalaştı.

(ANKARA) - Güvenpark'ta 38 gündür oturma eylemi yapan er şehit yakınları ve gazilerin Bilkent Gazi Uyumevi'nden İçişleri Bakanlığı'na yürümelerine izin verilmiyor. Bekleyiş sürerken, bazı gaziler fenalaştı.

Er şehit yakınları ve er gazilerin, özlük haklarında rütbe ayrımının kaldırılması talebiyle Ankara Güvenpark'ta sürdürdükleri oturma eylemine 38'inci gününde polis müdahale etti. Eylemciler sabah saatlerinde Güvenpark'tan çıkarılarak Bilkent Gazi Uyumevi'ne götürüldü.

Gaziler ve şehit yakınları, yaşananlara tepki göstermek amacıyla İçişleri Bakanlığı önüne yürüyerek açıklama yapmak istedi. Ancak polis gazelerin yürümelerine izin vermedi. Gazilerin Bilkent Bulvarı'na kapatarak bekleyiş sürerken, bazı gaziler fenalaştı. Bir gazi de köprüye çıkarak intihara kalkıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle gazi köprüden indirildi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ile DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin de er şehit yakınları ve gazilere destek verdi.

ÇERÇİOĞLU: "NE İLERİ GİDEBİLİYORUZ NE GERİ GİDEBİLİYORUZ"

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, polis ablukasına tepki göstererek, şöyle konuştu:

"Polis ablukası altındayız. Burada rehin alındık. Ne ileri gidebiliyoruz ne geri gidebiliyoruz. Burada rehin olan Türkiye Cumhuriyeti'nin gazileri değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Burada bu kadar milletvekili var, genel başkan var, genel başkan yardımcıları var, partililer var, siyasiler var. Bizi bırakın, onlarla birlikte bile yürüyemiyoruz. Bu rehin alınmak değil de nedir?

"KÜÇÜK BİR MECLİS OLDU BURASI, SADECE İKTİDAR YOK"

Küçük bir Meclis oldu burası da. Sadece iktidar yok. İktidar cephesi sesimizi duymuyor. İçişleri Bakanlığı'na, İl Emniyet Müdürü'ne, Vali'ye sesleniyorum. Buradaki insanlar ne yaptılar? Vatan savunmasından başka bu insanlar ne yaptı? Bu kepazeliği Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına nasıl açıklayacaksınız? Biz burada iki adım gidemiyoruz, polislerle karşı karşıya geliyoruz."

Polislerin kendilerini tahrik ettiğini öne süren Çerçioğlu, "Bizi halkımızla karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Biz buna gelmeyeceğiz" dedi.

"HAKKIMIZI ALINCAYA KADAR GİTMEYECEĞİZ"

Eylemlerinin özlük hakları için olduğunu vurgulayan Çerçioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz özlük hakkımız için buraya geldik. O haklarımızı alıncaya kadar ne yaparsanız yapın gitmeyeceğiz. Bunu neden anlamıyorsunuz? Buyurun, o zaman biz buradayız. Ters kelepçe mi yapıyorsunuz, cezaevine mi atıyorsunuz; ne yapıyorsanız yapın. Çıkınca yine hakkımızı arayacağız. Sizin bundan kaçışınız yok. Biz hakkımızı alıncaya kadar buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz."

Öte yandan, CHP Genel Başkan yardımcıları Necdet Saraç ve Semra Dinçer ile üç gazi, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüşüyor.

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanlığı, Güvenpark, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güvenpark'ta 38 Gündür Eylem Yapan Şehit Yakınları ve Gazilere Polis Ablukası: Yürüyüş İzni Verilmedi, Bir Gazi İntihara Kalkıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güvenpark'ta 38 Gündür Eylem Yapan Şehit Yakınları ve Gazilere Polis Ablukası: Yürüyüş İzni Verilmedi, Bir Gazi İntihara Kalkıştı - Son Dakika
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