Güvenpark Yenilendi

Cumhuriyet tarihinin Ankara'daki ilk parkı olan Güvenpark yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından tekrar hizmete açıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) yapılan açıklamaya göre, "Güvenpark Kentsel Tasarım" projesi kapsamında, parka ismini veren "Güven Anıtı" aslına uygun şekilde restore edildi.
Anıtın çevresindeki oturma alanları, park içindeki yaya yolları ve Atatürk Bulvarı tarafındaki kaldırım ve otobüs durakları yenilendi.
Parktaki yeşil alan 9 bin metrekareden 13 bin 499 metrekareye çıkarılırken, ağaç sayısı 318'den 348'e yükseltildi, Ankara'nın iklimine uygun şekilde bitkisel peyzaj düzenlemesi yapıldı.
Parktaki üç havuzun bakımları yapıldı, tesisatları güçlendirildi.
Ayrıca yenileme çalışmaları kapsamında parkın tarihini fotoğraflarla anlatan sergi duvarı da hazırlandı.
Parka, Kızılay'da 2016'da düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına anıt yerleştirilmesi de planlanıyor.
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