Güzelbahçe Belediyesi, Payamlı Köyü'nü renklendirdi - Son Dakika
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Güzelbahçe Belediyesi, Payamlı Köyü'nü renklendirdi

Güzelbahçe Belediyesi, 10'uncusunu düzenleyeceği Payamlı Bardacık Festivali için Payamlı köyündeki tüm evleri, pencereleri, kapıları Güzelbahçeli kadınlarla beraber rengarenk boyuyor.

31.07.2024 11:04  Güncelleme: 11:24
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(İZMİR) Güzelbahçe Belediyesi, 10'uncusunu düzenleyeceği Payamlı Bardacık Festivali için Payamlı köyündeki tüm evleri, pencereleri, kapıları Güzelbahçeli kadınlarla beraber rengarenk boyuyor.

Güzelbahçe Belediyesi, Bardacığıyla meşhur Payamlı Köyü'nü kadınlarla birlikte rengarenk boyayarak imece örneği sergiledi.

"Dayanışma yaşatır"

Köyde bulunan bütün evlerin, kapı, pencere ve duvarlarını boyayacaklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Güzelbahçe Belediyesi olarak her yıl düzenlediğimiz Bardacık Festivalinin bu yıl 10'uncusunu düzenliyoruz. Bu yıl farklı ve renkli bir festival olması için çalışmalarımıza erkenden başladık. Eşim Nermin Hanım, kadın meclis üyelerimiz, CHP kadın kolları ve Güzelbahçeli kadınların eli değsin istediler. Biz de bu teklifi geri çevirmedik ve çok güzel bir görüntü ortaya çıktı. Payamlı rengarenk oldu. Köylü de bundan çok memnun kaldı. Çok mutlu oldu. Kadın elinin değdiği her yer güzelleşiyor, yenileniyor. Payamlı köyünün sokakarlı, kapıları, pencereleri, oturmu bankları boyandı ve ortaya çok güzel görüntüler çıktı. Bu yıl bardacık festivalimiz çok renkli ve çok keyifli olacak. Bu birlikte hareket etme, ekip ruhu Güzelbahçe'nin vazgeçilmezi. Her şeyi ekiple yapmak sizi daha da güçlü yapıyor. İmece ruhunu Güzelbahçe'de yaşatacağız. Çünkü birlikte hareket etmek bir arada olmak güçlü kılır her şeyi. Çünkü dayanışma yaşatır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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