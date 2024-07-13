Güzellik Merkezi Sahibi ve 16 Kişi Kara Para Aklama ve Sahtecilik Suçlamasıyla Tutuklandı

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(İSTANBUL) Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'kara para aklama' ve 'resmi belgede sahtecilik' soruşturması çerçevesinde gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen güzellik merkezi sahibi Neslihan Güngen, eşi İnanç Güngen ve vergi müfettişi dahil 17 kişi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında sosyal medya fenomeni olarak bilinen güzellik merkezleri sahibi Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de bulunduğu 65 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden birinin Mali Suçları Araştırma Kurulu'nca (MASAK) yetkilendirilen vergi müfettişi olduğu, Neslihan Güngen'le kayıt dışı görüşme talebinde bulunduğu ileri sürülmüştü. Soruşturma kapsamında bazı lüks araçlar ile güzellik merkezlerinde kullanılan, UTS kayıtları olmayan epilasyon, cilt bakım makinesi, bölgesel zayıflama ve sıkılaştırma cihazı, buhar makinesi gibi çeşitli cihazlar, yasadışı ilaç ve kozmetik ürünlerine el konulmuştu.

Gözaltına alınan 43 kişi dün Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Gün boyu ve gece işlemleri yapılan ve aralarında Neslihan ve İnanç Güngen'in de bulunduğu 43 şüpheliden 17'si tutuklama, 21'i de adli kontrol uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 5 şüpheli ise savcılıktan serbest kaldı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de, Güngen çiftinin ile şüpheli vergi müfettişinin de aralarında bulunduğu 17 şüphelinin tutuklanmasına, 21 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.