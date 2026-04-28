GYODER Gayrimenkul Zirvesi 20. kez başladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye gayrimenkul sektörünün önemli buluşma platformlarından GYODER Gayrimenkul Zirvesi, bu yıl 20'nci kez 'Soruyu Değiştirmek' temasıyla Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenleniyor. Zirvenin açılışında konuşan GYODER Başkanı Neşecan Çekici, derneğin faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Çekici, 'Bu yıl zirvenin 20'ncisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu, sadece rekor bir sayıyı değil, durup düşünme, eksiklere bakma ve geleceğin vizyon belgesini yeniden yazma zamanını ifade ediyor.' dedi.

Gayrimenkul sektörünün ülkenin ekonomik kalkınmasının lokomotifi olduğunu belirten Çekici, 'Soruyu Değiştirmek' temasının bir zihniyet çağrısı olduğunu vurguladı. 'Doğru soru daha erişilebilir konuta, daha sağlam bir finansmana ve daha güvenli şehirlere açılan ilk kapı.' ifadelerini kullandı. Çekici, 'daha çok' değil 'daha nitelikli ve daha erişilebilir' üretimin önemine dikkat çekerek, kaynak, sermaye, güven ve zekayı birleştirerek sektöre daha fazla katma değer yaratılması gerektiğini söyledi.

Zirve kapsamında gün boyunca düzenlenecek panel ve oturumlarda istihdamdan geleceğin kentlerine, döngüsel ekonomiden yapay zekaya kadar sektörün çeşitli boyutları ele alınacak.