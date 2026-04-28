GYODER Gayrimenkul Zirvesi 20. kez başladı
GYODER Gayrimenkul Zirvesi 20. kez başladı

28.04.2026 12:16
Türkiye gayrimenkul sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren GYODER Gayrimenkul Zirvesi, bu yıl 'Soruyu Değiştirmek' temasıyla Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde başladı.

İSTANBUL (AA) - Türkiye gayrimenkul sektörünün önemli buluşma platformlarından GYODER Gayrimenkul Zirvesi, bu yıl 20'nci kez 'Soruyu Değiştirmek' temasıyla Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenleniyor. Zirvenin açılışında konuşan GYODER Başkanı Neşecan Çekici, derneğin faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Çekici, 'Bu yıl zirvenin 20'ncisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu, sadece rekor bir sayıyı değil, durup düşünme, eksiklere bakma ve geleceğin vizyon belgesini yeniden yazma zamanını ifade ediyor.' dedi.

Gayrimenkul sektörünün ülkenin ekonomik kalkınmasının lokomotifi olduğunu belirten Çekici, 'Soruyu Değiştirmek' temasının bir zihniyet çağrısı olduğunu vurguladı. 'Doğru soru daha erişilebilir konuta, daha sağlam bir finansmana ve daha güvenli şehirlere açılan ilk kapı.' ifadelerini kullandı. Çekici, 'daha çok' değil 'daha nitelikli ve daha erişilebilir' üretimin önemine dikkat çekerek, kaynak, sermaye, güven ve zekayı birleştirerek sektöre daha fazla katma değer yaratılması gerektiğini söyledi.

Zirve kapsamında gün boyunca düzenlenecek panel ve oturumlarda istihdamdan geleceğin kentlerine, döngüsel ekonomiden yapay zekaya kadar sektörün çeşitli boyutları ele alınacak.

Arakçi ile görüşen Putin’den Trump’ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız Arakçi ile görüşen Putin'den Trump'ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
Kız kardeşini erkekle görünce ortalığı savaş alanına çevirdi Kız kardeşini erkekle görünce ortalığı savaş alanına çevirdi
Galatasaray’dan olay hareket Kerem Aktürkoğlu’nun o sözleri hoparlöre verilmiş Galatasaray'dan olay hareket! Kerem Aktürkoğlu'nun o sözleri hoparlöre verilmiş
Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi

13:05
Fenerbahçe 6-7 Haziran’da seçime gidiyor
Fenerbahçe 6-7 Haziran'da seçime gidiyor
12:39
Otel odasında asılı bulunan Başak’ın ölümünde sır perdesi aralandı
Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
12:26
“Size de operasyon yapılacak“ iması Belediye Başkanı Alper Yeğin’i küplere bindirdi
"Size de operasyon yapılacak" iması Belediye Başkanı Alper Yeğin'i küplere bindirdi
11:44
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı! 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
11:31
Bahçeli’yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
10:59
Batman’da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
Advertisement
