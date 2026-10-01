Haaretz'e göre ordu, Netanyahu'nun iddiasının aksine saldırı hazırlığı tespit etmedi

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun aksine ordu kaynaklarının seçimler öncesinde ülkeye yönelik bir saldırı hazırlığı veya operasyonel hareketlilik tespit etmediğini aktardı.

Haaretz gazetesinin İsrail ordu kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail'e yönelik herhangi bir saldırıya işaret eden somut hazırlıklar ve operasyonel hareketliliğin tespit edilmediği belirtildi.

Haberde, Netanyahu'nun "seçimler öncesinde saldırı tehdidi bulunduğu" yönündeki açıklamasının güvenlik bürokrasisinde soru işaretlerine yol açtığı belirtilerek, Başbakan'ın aksine ordu kaynaklarının seçimler öncesinde ülkeye yönelik bir saldırı hazırlığı veya operasyonel hareketlilik tespit etmediği vurgulandı.

Bu kapsamda güvenlik kurumlarının ordudaki alarm seviyesini yükseltme, yedek askerleri silah altına alma ya da kritik acil durum personelini göreve çağırma yönünde henüz herhangi bir adım atmadığı aktarıldı.

İsrail güvenlik birimlerinin genellikle muhtemel bir askeri tırmanışa dair belirtiler tespit ettiğinde, askeri ve güvenlik birimlerinin hazırlık seviyesini yükselttiği ve hazırlık amacıyla yedek askerleri çok önceden göreve çağırmaya başladığı hatırlatıldı.

Haberde, Netanyahu'nun açıklamalarının seçim öncesi döneme özgü gerilimlerle bağlantılı olabileceğini değerlendiren güvenlik yetkililerinin, Başbakan'ın tam olarak hangi cepheyi hedef aldığını ve uyarısını hangi istihbarata dayandırdığını belirleyemediği kaydedildi.

Netanyahu, saldırı hazırlığı olduğunu iddia etmişti

Kamuoyu yoklamalarında geriye düşen Netanyahu, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkesine yönelik bir dış saldırı hazırlığı bulunduğunu ve bu yönde işaretler olduğunu savunmuştu.

Netanyahu, "seçimler öncesinde saldırı tehdidi" bulunduğuna ilişkin açıklamasının ardından dün savunma kurmaylarıyla bir araya gelerek güvenlik toplantısı gerçekleştirmişti.

İsrail Başbakanı, saldırının kimden geleceğine ilişkin bilgi paylaşmazken muhalefet partileri ise açıklamayı "siyasi manevra" olarak değerlendirmişti.