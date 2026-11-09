HABAŞ Aliağa Demir Çelik fabrikasındaki patlamada 6 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

İzmir'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı patlamanın meydana geldiği demir çelik fabrikasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'ndeki fabrikada patlama sonrası çıkan yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

AFAD, itfaiye ve polisin arama kurtarma ekipleri bölgede çalışma yürütüyor. Arama kurtarma çalışmalarına çevre ilçelerdeki ekiplerin yanı sıra Manisa AFAD ekibi de destek veriyor.

Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların yakınları hastane önünde bekleyişini sürdürüyor. Hastanedeki bir yaralı helikopter ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

HABAŞ'tan açıklama

HABAŞ Aliağa Demir Çelik Fabrikasından yapılan açıklamada, elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında üzücü bir kaza meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ne yazık ki üzücü kaza sonucunda vefat eden ve yaralanan çalışma arkadaşlarımız bulunmaktadır. Kazadan etkilenen çalışma arkadaşlarımıza acil müdahale ekiplerimizce gerekli müdahaleler yapılmış ve yaralılarımız hastaneye sevk edilmiştir."

Kazanın nedenlerinin belirlenmesi amacıyla ilgili resmi kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışma ve incelemelerin yürütüldüğü belirtildi.