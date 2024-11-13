Habeck Lizbon'da Geceledi

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Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, Portekiz'den dönerken uçağının arızalanması nedeniyle Lizbon'da gecelemek zorunda kaldı.

Habeck, dün gece, Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen "Web Summit 2024" dijital teknolojiler konferansının ardından Almanya'nın başkenti Berlin'e dönme hazırlığı yaparken uçağının arızalanması üzerine geceyi Lizbon'da geçirdi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, uçağın motorlarından birinin ateşleme devresinde meydana gelen ve sigortanın atmasına yol açan teknik arıza nedeniyle kalkışa izin verilmedi.

Bakan Habeck'in bugün Berlin'e dönmesi bekleniyor.

Bu arada, Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Başbakan Olaf Scholz, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve diğer hükümet üyelerinin kullanımına ayrılan uçakların sıklıkla arızalanması dikkati çekiyor.

Uçak arızaları ülkede komedi programlarının başlıca konularından biri durumunda.