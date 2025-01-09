Habeck'ten Avrupa'ya İş Birliği Çağrısı - Son Dakika
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Habeck'ten Avrupa'ya İş Birliği Çağrısı

Almanya'nın Ekonomi Bakanı Habeck, Trump'ı Avrupa'yı bölmekle suçlayarak birlikte hareket edilmesini vurguladı.

09.01.2025 22:16
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Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ı, Avrupa'yı bölmeye çalışmakla suçlayarak Avrupa'daki ülkeleri birlikte hareket etmeye çağırdı.

Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak genel seçimlerde Yeşillerin başbakan adayı olan Habeck, "Deutschlandfunk Kultur" radyosuna röportaj verdi.

Habeck, Trump'ın AB üyesi Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği yönündeki açıklamalarının ciddi olmayacağını ümit ettiğini belirtti.

Ancak bu sözlerden bağımsız olarak Avrupa'nın birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Habeck, "(Grönland konusunda) Avrupa'daki tepkiler de doğrudan bu yönde oldu. Bu doğal bir şey değil çünkü Donald Trump, bunu ilk başkanlığı sırasında da 4 yıl gösterdi, Avrupa'yı bölmeye çalışacak yani tek tek ülkelerle pazarlıklar yaparak." dedi.

Habeck, Avrupa'nın bir arada kalmasına özellikle Almanya'nın ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, "Çünkü ticaret politikalarına ilişkin saldırılar, yani gümrük vergileri, eğer bunlar gelirse öncelikle Almanya'ya yönelik olacaktır. ABD karşısında, tüm Avrupa'da en büyük ticaret fazlasına sahibiz. Bu Donald Trump'ın gözüne batan dikendir. Dolayısıyla bu yola girmesi halinde gümrükleri öncelikle Alman ürünlerine yönelteceği varsayılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Buna karşı koymak için Almanya'nın Avrupa Birliği'ne (AB) ve partner ülkelere ihtiyaç duyduğunu dile getiren Habeck, çünkü ticaret politikasının AB'de düzenlendiğini kaydetti.

Habeck, Avrupa'nın bu durumdan ders çıkararak kendisini "siyasi güç oyuncusu" olarak görmesi gerektiğini anlattı.

Avrupa'nın kendi içinde kurallar koyabileceğini ve kontrol edebileceğini kanıtladığını ifade eden Habeck, "Avrupa şimdi bir iç düzenleyicisi veya denetleyicisi mi yoksa dış politikada bir güç faktörü ve aktörü mü olmak istediğine karar vermelidir." diye konuştu.

Habeck, Almanya'nın bu konuda Avrupa'ya yardım etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Almanya olmadan olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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