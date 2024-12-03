Habercilikte Yapay Zeka Sempozyumu Devam Ediyor - Son Dakika
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Habercilikte Yapay Zeka Sempozyumu Devam Ediyor

II. Haberin Telifi ve Medyada Yapay Zeka Sempozyumu, dijitalleşme ve telif sorunları üzerine tartışılıyor.

03.12.2024 12:17
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Anadolu Ajansı (AA) ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen "II. Haberin Telifi ve Medyada Yapay Zeka Sempozyumu", ikinci gününde kapalı oturumla sürüyor.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te "Albert Long Hall"da dün başlayan sempozyum kapsamında "Haberin Telifine İlişkin Ülke Tecrübeleri", "Habercilikte Dijitalleşmenin Yol Açtığı Telif Krizinin Çözümüne Yönelik Türkiye'de Çözüm Arayışları", "Haberin Üretiminde Yapay Zeka-Medya-Telif Üçlemesi" başlıklarıyla gerçekleştirilen oturumların ardından, kapalı oturumda çalıştay düzenlendi.

Çalıştayın açılışında konuşan avukat ve gazeteci Rumeysa Kalın Karabulut, 2000'li yılların başından itibaren haberlerin dijitalleşmeye başladığını anlattı.

Haberin ana mecrasının dijital mecralar olduğunu dile getiren Karabulut, "Habere yatırım yapanlar, finansal ve organizasyonel yatırımlarının karşılığını dergi ve gazete gibi fiziki ürün satışları ile reklamlardan sağlıyordu. Ancak haberin dijitalleşmesiyle fiziki ürün satışları bitme noktasına geldiği gibi reklamlar da dijital mecralara kaydı. Dijital mecralardaki haberden elde edilen reklam gelirinin yüzde 90-95'i, dijital platformların cebine akıyor." dedi.

"Dünya genelinde gazetecilik krizi baş gösterdi"

Karabulut, dijital platformların, gazetelerin işlerini elinden aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sonuçta dünya genelinde gazetecilik krizi baş gösterdi. Dijital platformlar, ekonomik olarak gazeteleri ikame etmekle birlikte kendileri içerik, haber üretmiyor. Yani 'Serbest piyasanın genel akışında yeni iş modelleri, eskileri yok eder, iyi para kötü parayı kovar.' mekanizması da çalışmıyor. Sonuçta nitelikli haberde erozyon ve çölleşme baş gösterdi. Krize çare aranırken, yasa koyucular göreve davet edilerek soruna müdahale etmesi istendi. AB bu konuda 2019/790 sayılı DSM Yönergesi ile düzenleme yaptı ve basın yayıncılarına münhasır nitelikte bağlantılı haklar tanıdı. Avustralya ve Kanada'da da düzenlemeler yapıldı."

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cahit Suluk, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Furkan Akıncı, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Doç. Dr. Kadir Baş ve Dr. Zeynep Ülkü Kahveci, Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Mesut Serdar Çekin, Max Planck Enstitüsünden Dr. Valentina Moscon, Queen Mary University of London'dan Prof. Dr. Guido Westkamp, ANSA Hukuk Direktörü avukat Giulia Li Greci, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdür Yardımcısı Fatoş Altunç'un katıldığı çalıştayın ardından kapanış bildirisinin yayımlanması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Habercilikte Yapay Zeka Sempozyumu Devam Ediyor - Son Dakika

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