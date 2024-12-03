Habur Sınır Kapısı\'nda 3 Makak Maymunu Ele Geçirildi

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ŞIRNAK'ta Habur Sınır Kapısı 'ndan geçen bir araçta yapılan aramada, 3 makak maymunu ele geçirildi.

Habur Gümrük Müdürlüğü ekipleri tarafından Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan bir araç içinde yapılan aramada, 3 makak maymunu ele geçirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan maymunlar, sağlık kontrollerinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi. Şüpheliye de 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun ilgili maddesine istinaden 41 bin 817 lira idari para cezası uygulandı.