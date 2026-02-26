Hacettepe Öğrencilerine Uzaklaştırma Cezası Tepkisi - Son Dakika
Hacettepe Öğrencilerine Uzaklaştırma Cezası Tepkisi

26.02.2026 17:08
SOL Parti, Hacettepe Üniversitesi öğrencilerine yönelik 4 yıla kadar uzaklaştırma taleplerine karşı çıktı.

(ANKARA) – SOL Parti, Hacettepe Üniversitesi öğrencileri hakkında açılan soruşturmalarda 4 yıla varan uzaklaştırma cezaları istenmesine tepki göstererek, "Baskılarla gençliği susturamazsınız, gençliğin dayanışması ve mücadelesi memleketi karanlığa hapsetmek isteyenlerden büyüktür" açıklamasında bulundu.

SOL Parti, Hacettepe Üniversitesi öğrencilerine yönelik 19 Mart eylemleri gerkçesiyle başlatılan disiplin soruşturmaları ve 4 yıla varan uzaklaştırma taleplerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Partinin paylaşımında, şu ifadelere yer verildi:

"19 mart'ta demokrasiye, geleceklerine ve memlekete sahip çıkmak için haklarını arayan Hacettepe öğrencilerinin eğitim hakkı ellerinden alınmak isteniyor. Art arda açılan soruşturmalarda 4 yıla varan uzaklaştırma cezaları istenen öğrencilerle omuz omuzayız. Baskılarla gençliği susturamazsınız, gençliğin dayanışması ve mücadelesi memleketi karanlığa hapsetmek isteyenlerden büyüktür."

Paylaşımda  "#hacettepeliokuyamıyor" etiketiyle yayımlanan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının bir gece yarısı talimatla iptal edilmesi, özgür düşüncenin ve bilimin yeri olması gereken akademinin bu oyuna alet edilmesine karşı başlayan direniş dalga dalga yayıldı. Direnişi en önde sahiplenen öğrenci-gençlik kampüsleri doldurdu. 'Söz, yetki, karar üniversite bileşenlerine' bilinciyle kampüslerinin AKP-MHP iktidarının arka bahçesine dönüşmesine geçit verilmeyeceğini en gür sesiyle haykırdı. Özgürlükleri ve gelecekleri için mücadeleye geçen arkadaşlarımız işkenceye maruz kaldı, gözaltı ve tutuklama saldırılarıyla karşılaştı. Bugün ise iktidar, maşası kayyım rektörlükleri kullanarak öğrencileri soruşturma terörü ve uzaklaştırma talepleriyle sindirmeye çalışıyor. Ege Üniversitesi'nde standlara saldıranlar, Boğaziçi Üniversitesi'nde şafak operasyonlarıyla kulüplere saldıranlar, şimdi de Hacettepeli sıra arkadaşlarımıza 19 Mart'ta katıldıkları eylem ve forumları gerekçe göstererek 4 yıla varan uzaklaştırma kararlarıyla saldırmaktadır."

Hacettepeli sıra arkadaşlarımızdan fiilen gasp edilmek istenen şey eğitim haklarıdır. Bu saldırı yalnızca onların şahsında değildir. Dün dayanışma ruhuyla yan yana, omuz omuza mücadele eden gençliğin bugün de aynısını yapmasından korkan iktidar, okulları kendisi için adeta dikensiz gül bahçesine çevirmek istemektedir. Tam da bu yüzden Hacettepe'de elinde palalarla yüzlerini gizleyenleri değil; 19 Mart'ta ve devamında bahar döneminde haklarına, geleceklerine ve özgürlüklerine sahip çıkmak için kampüslerinden ses yükselten, 'kampüsler sermayenin değil eğitimin yeridir', 'üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek' diyen öğrencileri okuldan uzaklaştırmak istemektedirler.

"Gençliğe gözdağı vermeye çalışanlara geçit vermemeliyiz"

Kamuoyuna çağrımızdır; Hacettepeli öğrenciler haklarına, özgürlüklerine ve geleceklerine sahip çıkmak istedikleri için 4 yıla varan uzaklaştırma istemiyle cezalandırılmak istenmektedir. Suçlu olan, soruşturulması gerekenler kampüslerden sokağa dayanışma ruhuyla mücadele edenler değil; baskı ve zorbalık politikalarıyla öğrencileri cezalandırmak isteyenlerdir. 19 Mart'ta nasıl tek bir arkadaşımız dahi tutuklu kalmayana kadar onların sesi olup dayanışmayla kazanacağız dediysek, bugün de aynısını söylemek zorundayız. Hacettepeli sıra arkadaşlarımız şahsında gençliğe gözdağı vermeye çalışanlara geçit vermemeliyiz.

Herkesi, soruşturma terörü ve uzaklaştırmalarla eğitim haklarına el konulmak istenen Hacettepeli sıra arkadaşlarımızla dayanışmaya, seslerine ses olmaya, bu adaletsizliğe karşı yan yana durmaya çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

