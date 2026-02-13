Hacı Muazzez Bülbül Camisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hacı Muazzez Bülbül Camisi Açıldı

Hacı Muazzez Bülbül Camisi Açıldı
13.02.2026 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet Başkanı Arpaguş, Ümraniye'de hayırsever Devran Bülbül'ün annesi adına cami açılışında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, iş insanı Devran Bülbül'ün annesi adına Ümraniye'de yaptırdığı caminin açılışına iştirak etti.

Hacı Muazzez Bülbül Camisi'nin açılışında konuşan Arpaguş, bugün burada bir hayır ve güzellik için bir arada olduklarını söyledi.

İnsanoğlunun fani bir varlık olduğunu dile getiren Arpaguş, "Eğer onu ebedi kılmak istiyorsak, dünya durdukça yaşasın istiyorsak, yapacağımız şeyler var. Biraz önce bahsedildiği üzere sadaka-i cariye dediğimiz, var olduğu sürece hayır sahibine güzellikler getirecek, onun bu dünyada hayırla yad edilmesini sağlayacak, hizmet alındığı sürece onun amel defterini kapatmayacak bir güzellik, bir hayır yani bir cami burada yapılmış." diye konuştu.

İsmi camiye verilen Hacı Muazzez Bülbül'e iki cihanda saadet dileyen Arpaguş, "Cenabıallah, evlatlarıyla, ailesiyle, daha nice güzel hizmetlere vesile olacak hayırlar yapmayı kendilerine nasip eylesin. Bülbül ailesine ve Hacı Muzzez Annemize huzurlarınızda kurumum ve halkımız adına bu güzel mabedi inşa ettikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise hikayesi eskilere dayanan caminin önce halk tarafından yapılan küçük mescit şeklinde olduğunu daha sonra bir hayırsever tarafından yeniden inşa edildiğini anlattı.

Yıldırım, "2019 yılında seçim zamanı mahalleleri gezerken bu camide namaz kılmak nasip oldu. Buradaki arkadaşlar caminin artık depreme dayanıklı olmadığını ve yıkılması gerektiğini söyledi. Biz de ilk yapacağımız yerlerden biri burası dedik." diye konuştu.

Hayırsever aileyle görüşerek, bu mahallenin camiye ihtiyacından bahsettiklerini aktaran Yıldırım, böylece burasının yapımının üstlenildiğini dile getirdi.

Kaymakam Yüksel Çelik ise "Bizim medeniyetimiz, inancımız ve kültürümüzde cami, okul, köprü, hastane ve buna benzer eserler yapanlar sadaka-i cariye olarak kabul edilir ve amel defteri öldükten sonra kapanmaz." diye konuştu.

İş insanı Devran Bülbül de anneleri adına bu camiyi ilçeye kazandırmayı Allah'ın kendilerine nasip ettiğini söyledi.

Bülbül, bunun hayatta yaptığı en önemli vazifelerden biri olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından camiyi yaptıran iş insanı Devran Bülbül ile annesi Hacı Muazzez Bülbül'e çeşitli hediyeler takdim edildi.

Caminin açılışına İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ile bazı vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ümraniye, Güncel, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacı Muazzez Bülbül Camisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
Bakan Gürlek’ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Zeydan Karalar’ın tahliyesine yapılan itiraz için karar verildi Zeydan Karalar'ın tahliyesine yapılan itiraz için karar verildi
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM’de kabul edildi Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi

18:04
Trabzonspor Divan Başkanı Ören’den ’sağduyu’ çağrısı
Trabzonspor Divan Başkanı Ören'den 'sağduyu' çağrısı
17:52
İsrail Başbakanı Netanyahu ’ölüm listesi’nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
17:09
Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:50
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
16:25
Antalya Havalimanı’nda büyük panik Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaziçi’ndeki törene damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
16:09
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 18:12:55. #7.11#
SON DAKİKA: Hacı Muazzez Bülbül Camisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.