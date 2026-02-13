Hacı Muazzez Bülbül Camisi Açıldı

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, iş insanı Devran Bülbül'ün annesi adına Ümraniye'de yaptırdığı caminin açılışına iştirak etti.

Hacı Muazzez Bülbül Camisi'nin açılışında konuşan Arpaguş, bugün burada bir hayır ve güzellik için bir arada olduklarını söyledi.

İnsanoğlunun fani bir varlık olduğunu dile getiren Arpaguş, "Eğer onu ebedi kılmak istiyorsak, dünya durdukça yaşasın istiyorsak, yapacağımız şeyler var. Biraz önce bahsedildiği üzere sadaka-i cariye dediğimiz, var olduğu sürece hayır sahibine güzellikler getirecek, onun bu dünyada hayırla yad edilmesini sağlayacak, hizmet alındığı sürece onun amel defterini kapatmayacak bir güzellik, bir hayır yani bir cami burada yapılmış." diye konuştu.

İsmi camiye verilen Hacı Muazzez Bülbül'e iki cihanda saadet dileyen Arpaguş, "Cenabıallah, evlatlarıyla, ailesiyle, daha nice güzel hizmetlere vesile olacak hayırlar yapmayı kendilerine nasip eylesin. Bülbül ailesine ve Hacı Muzzez Annemize huzurlarınızda kurumum ve halkımız adına bu güzel mabedi inşa ettikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise hikayesi eskilere dayanan caminin önce halk tarafından yapılan küçük mescit şeklinde olduğunu daha sonra bir hayırsever tarafından yeniden inşa edildiğini anlattı.

Yıldırım, "2019 yılında seçim zamanı mahalleleri gezerken bu camide namaz kılmak nasip oldu. Buradaki arkadaşlar caminin artık depreme dayanıklı olmadığını ve yıkılması gerektiğini söyledi. Biz de ilk yapacağımız yerlerden biri burası dedik." diye konuştu.

Hayırsever aileyle görüşerek, bu mahallenin camiye ihtiyacından bahsettiklerini aktaran Yıldırım, böylece burasının yapımının üstlenildiğini dile getirdi.

Kaymakam Yüksel Çelik ise "Bizim medeniyetimiz, inancımız ve kültürümüzde cami, okul, köprü, hastane ve buna benzer eserler yapanlar sadaka-i cariye olarak kabul edilir ve amel defteri öldükten sonra kapanmaz." diye konuştu.

İş insanı Devran Bülbül de anneleri adına bu camiyi ilçeye kazandırmayı Allah'ın kendilerine nasip ettiğini söyledi.

Bülbül, bunun hayatta yaptığı en önemli vazifelerden biri olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından camiyi yaptıran iş insanı Devran Bülbül ile annesi Hacı Muazzez Bülbül'e çeşitli hediyeler takdim edildi.

Caminin açılışına İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ile bazı vatandaşlar katıldı.