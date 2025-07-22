Hacıakif Adası Doğa Tutkunlarının Gözdesi

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölünde yer alan Hacıakif Adası, son yıllarda doğa tutkunlarının da gözdesi haline geldi.

Göldeki 33 adadan biri olan ve 2 bin 650 dekarlık sahasıyla Beyşehir Gölü'nün ikinci büyük adası konumunda olan Hacıakif Adası, doğa tutkunlarının sık sık gerçekleştirdiği ziyaretlerle gündeme geliyor.

Küçükbaş hayvanların da yöredeki besiciler tarafından yaz ve bahar dönemlerinde bırakıldığı adaya gölde tekne turu düzenleyen gezinti yatlarının yanı sıra Yeşildağ Mahallesi kıyısındaki İskele mevkisinden balıkçı tekneleri ile de ulaşılabiliyor.

Adanın kıyısında yer alan nilüferler ise doğal güzellikleri ile ziyarete gelenleri adeta büyülüyor.

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği ise artan talepler üzerine Hacıakif Adası'na turlar organize ediyor.

Geziye katılanlar adaya ayak basarken, burada düzenlenen çeşitli aktivitelere ve doğa yürüyüşlerine katılıyor.

Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yaptığı açıklamada, Beyşehir Treeking Doğa Yürüyüşleri Grubu etkinliği kapsamında Yeşildağ İskele Tabiat Parkından yaklaşık 50 katılımcı ile HacıAkif Adası'na tur düzenlediklerini anlattı.

Etkinlikte Selver Ateş ve Fransız katılımcımız Lavin Kosalak'ın doğum gününü kutladıklarını dile getiren Büyükkafalı, "Tekneler ile Hacıakif adasına keyifli bir turla gittik, orada mağara doğa yürüyüşü yapıp taş seyir balkonundan inanılmaz manzarayı izledik. Sabahın ilk saatlerinde doğa yürüyüşü yaparak Gürp Çıkığı Zirvesine tırmanıp Beyşehir Gölü ve adaları zirveden izleme imkanı bulduk. Manzaranın büyüsü tüm yorgunluğumuzu aldı.Beyşehir Milli Parlar Şefliği katkılarıyla gece yıldız gözlem etkinliği düzenledik. Bisikletleri ile dünya turunda olan Fransız çiftimiz de bisikletleri ile kamp alanımıza gelip bizimle tüm etkinliklere katılarak ertesi gün yollarına devam etti." diye konuştu.