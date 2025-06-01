(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Yüreğir ilçesinde inşa edilen Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Özgür Cemevi açıldı. Açılışa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, "Bütün inançların rahatça ifade edilebildiği ortamı oluşturmalıyız" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Yüreğir ilçesinde yapımı tamamlanan Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Özgür Cemevi'nin açılışına Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, siyasiler ve vatandaşlar katıldı.

Vakıf Başkanı Ercan Geçmez, başta Karalar olmak üzere, Cemevi'nin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Cemevi de cami de yaptıklarını belirten Karalar da şöyle konuştu:

"Halkın görev verdiği yetkili insanlar olarak bizim görevimiz; birilerini bir hayat tarzına, bir inanışa yönlendirmek, onlara bir hayat tarzını dikte etmek asla değildir. Bütün inançların rahatça ifade edilebildiği ortamı oluşturmalıyız. Seçilen idareciler görüş farkı gözetmeksizin, demokratik bir ortamda inançları ve görüşleri rahat icra etmeyi sağlayan bir yönetim biçimini benimsemeliler. Bütün Türkiye böyle düşünürse en doğru yöneticiyi seçer, en doğruyu yapar. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet ederek, kardeşlerimize destek oluyoruz, çeşitli sağlık hizmetleri veriyoruz. Bir yandan da Adana'mızın güzelliklerini, özelliklerini bütün ülkeye, dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Adana ile ilgili ne eksik varsa onu tamamlamaya çalışıyoruz. Bizim farkımız bu. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri kazanmasına neden olan anlayış da bu. Teknik hizmet, eşit hizmet, sosyal belediyecilik ve bütçeyi en iyi şekilde kullanmak gibi özellikler bir araya geldiğinde başarı da geliyor. Bütün bu devasa hizmetlere, zorluklara ve engellere rağmen ara vermeden devam edebilmemizi; idare biçimimize ve halkın vergilerinden toplanan parayı en doğru şekilde kullanabilmemize borçluyuz. Başarı bunların ardından geliyor."

Şu ana kadar yapılan hizmetlerle ilgili bilgi aktaran Karalar, yeni hizmetlerin de müjdesini verdi.

Konuşmaların ardından Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Özgür Cemevi'nin açılışı gerçekleştirildi. İki katlı inşa edilen yapıda, ibadet alanı, büyük toplantı salonu, okuma salonu, çok amaçlı salonlar ve idari bölümler yer alıyor.