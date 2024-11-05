Hacılar Belediyesi Kışa Hazırlanıyor

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Hacılar Belediyesinin kasım ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlığındaki toplantıda 11 gündem maddesi görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, kasım ayı itibariyle ilçenin kış mevsimine hazırlıklı hale getirilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini bildirdi.

Yollarda yapılan asfaltlama, kilitli parke döşeme, tamir ve bakım çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirten Özdoğan, "Hacılar'ı kışa hazır hale getiriyoruz. Ay sonunda tüm çalışmalarımızı bitirmiş olacağız. Yeni inşaat projeleri için de hazırlıklarımız sürüyor, proje aşamasındayız ve önümüzdeki dönemde daha fazla bilgi vereceğiz. Alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.