Hacılar Belediyesi Mayıs Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hacılar Belediyesi Mayıs Meclis Toplantısı Yapıldı

Başkan Özdoğan, projeleri ve yeni ulaşım düzenlemelerini duyurdu, yaz çalışmaları hakkında bilgi verdi.

06.05.2025 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazıl açıklamaya göre, Başkan Bilal Özdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda gündemde yer alan 5 maddeye ilaveten 4 ek gündem maddesi daha görüşülerek 9 madde oy birliğiyle karara bağlandı.

Toplantının başında ilçede devam eden alt ve üstyapı projelerine dair değerlendirmelerde bulunan Özdoğan, Akyazı Mahallesi'ndeki Çavuşoğlu Parkı çevresinde hem Kayseri Caddesi'nden hem de iç mahalleden giriş çıkışları kapsayacak yeni bir ulaşım düzenlemesi yapılacağını belirtti.

Kayseri Caddesi'nde yürütülen ve yaklaşık 2 ay sürecek asfalt çalışmasının, Tatar Camisi'nden Hacılar Meydanı'na kadar olan bölümde de devam edeceğini anlatan Özdoğan, Camikebir Cami önü de dahil olmak üzere bu bölgelerde asfalt yenileme çalışmalarının başlayacağını kaydetti.

Özdoğan, üçüncü etap ve TOKİ konutlarının kanalizasyon hattının da yenileneceğini ve bu çalışmanın Orta Cami önünden başlayarak eski belediye binasının önüne kadar olan hattı kapsayacağını bildirdi.

Alt ve üst yapı dışında yaz aylarında parke ve asfalt çalışmalarının hız kazanacağını kaydeden Özdoğan, "Bazı mahallelerimize yeni parklar kazandıracağız. Mevcut parklarımızda da yenileme çalışmalarına başlayacağız. Ayrıca çocuklarımız için küçük oyun grupları kurulacak. Kısacası bu yaz dolu dolu geçecek ve ilçemizin her köşesinde vatandaşlarımızla buluşacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Bilal Özdoğan, Politika, Hacılar, kayseri, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacılar Belediyesi Mayıs Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Seviyeyi arşa çıkardı Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi Seviyeyi arşa çıkardı! Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi
EuroLeague devi, Guduric’i istiyor: Hayalimiz onu transfer etmek EuroLeague devi, Guduric'i istiyor: Hayalimiz onu transfer etmek
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten çarpıcı çıkış Terörsüz Türkiye için günler sayılıyor AK Parti Sözcüsü Çelik'ten çarpıcı çıkış! Terörsüz Türkiye için günler sayılıyor
Önce ateş açtılar, sonra darp edip kaçtılar Önce ateş açtılar, sonra darp edip kaçtılar
Trump’ın ’yabancı filmlere vergi’ kararı sonrası Hollywood hisseleri sert düşüş yaşadı Trump'ın 'yabancı filmlere vergi' kararı sonrası Hollywood hisseleri sert düşüş yaşadı
Mourinho’ya Rusya’dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti
Tanju Özcan: CHP bile iktidara gelebilir ama Ali Koç varken Fenerbahçe şampiyon olamaz Tanju Özcan: CHP bile iktidara gelebilir ama Ali Koç varken Fenerbahçe şampiyon olamaz
Saldırganı en iyi tanıyanlardan birisi: Bu yaratığı kim saldı dışarı Saldırganı en iyi tanıyanlardan birisi: Bu yaratığı kim saldı dışarı?
Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay'dan tartışma yaratacak karar
Üsküdar Belediyesi’nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 16:15:13. #7.13#
SON DAKİKA: Hacılar Belediyesi Mayıs Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.