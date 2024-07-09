Hacılar Belediyesi Yaz Spor Kursları Çocuklara Keyifli Vakit Geçiriyor

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, belediye tarafından düzenlenen yaz spor kursları ile çocukların keyifli vakit geçirdiğini ifade etti.

Özdoğan, yazılı açıklamasında, 8-13 yaş grubu çocuklara yönelik düzenlenen yaz spor kurslarına ilginin yoğun olduğunu belirtti.

Çocukların fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini anlatan Özdoğan, "Çocuklarımızın eğitim alanında olduğu gibi spor alanında da gelişimine destek vermek için düzenlediğimiz kurslarımız, alanında uzman öğretmenler nezaretinde devam ediyor. Çocuklarımızın spor yaparak fiziksel olarak sağlıklı, ruhsal olarak mutlu bireyler olmalarını istiyoruz. Sporun aynı zamanda disiplin, takım ruhu ve özgüven kazandırdığına inanıyoruz."

Özdoğan, yaz spor kurslarının yüzme ile sınırlı kalmadığını belirterek, çocukların futbol, basketbol, voleybol ve tenis gibi farklı spor dallarında da eğitim aldığını kaydetti.