Hacılar\'da Yarı Yıl Tatile Özel Etkinlikler Düzenlenecek

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yarı yıl tatilinde çocuk ve gençler için özel etkinliklerin düzenleneceğini belirtti.

Özdoğan, yazılı açıklamasında, Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nin sosyal ve ilmi faaliyetlere ev sahipliği yapmaya devam edeceğini dile getirdi.

Hacılar'da yarı yıl tatili boyunca çocuk ve gençler için eğitici ve eğlenceli etkinlikler planladıklarını anlatan Özdoğan, "Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da çocuklarımızın ve gençlerimizin boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirebilmeleri için birçok farklı etkinlik düzenleyeceğiz. Eğitimden sanata, spordan kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede programlar hazırlıyoruz. Bu etkinliklerle gençlerimize daha iyi bir gelecek için katkı sunmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Özdoğan, vatandaşları düzenlenecek programlara katılmaya davet etti.