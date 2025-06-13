Hacılar Medine'de Hurma Alışverişi Yapıyor

- Hacıların son durağı Medine'deki hurma bahçeleri

Dünyanın en güzel hurmaları Medine-i Münevvere'de toplanıyor

MEDİNE - Hac farizalarını yerine getirdikten sonra Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret için Medine-i Münevvereye ulaşan hacılar, memleketlerinde kendilerine 'hayırlı olsun' ziyaretine geleceklere ikram etmek üzere hurma satın alıyorlar. Şehirdeki hurma bahçelerindeki Türk işadamlarının satış reyonlarını gezen hacılar, değişik özellikteki kaliteli Arabistan hurmalarını satın alıp memleketlerinin yolunu tutuyor.

Hacılar, yeşilliği daha bol olan şehirde, bölgenin en lezzetli hurmalarını satın alma imkanını buluyorlar. Kilogram fiyatı 10 ile 50 riyal arasında değişen farklı lezzetlerdeki hurmaları kendi durumlarına göre seçen hacı adayları, uçak şirketlerinin kendilerine sağladığı 40 kilogramlık hakkı aşmamak için dikkatli seçim yapıyorlar. Kutlu şehirde 27 senedir hurma ticareti ile uğraşan Süleyman Uzunoğlu da bir yandan hacılara kaliteli hurmalar temin ederken, diğer yandan da kiraladığı bahçenin dizaynı ile uğraşıyor.

Uzunoğlu, Uhud Dağı'nın eteğindeki Osmanlı Hurma Bahçesinde hacılara kusursuz hizmet vermek için özel stantlar oluşturdu. Hacıların fiyat, dayanıklılık ve lezzet bakımından tercih ettikleri ilk üç hurma çeşidi mebrum, acve ve sugayi oluyor. Bu hurmaların yanı sıra amber, mecdul ve hudri gibi Suudi Arabistan'da yetişen kaliteli yerli cins hurmalar da mevsimine göre satışta oluyor. Hurma fiyatları büyüklük ve tazeliğine göre değişiyor. Hacıların bagaj hakkının 40 kg olması fazla hurma alanları zora sokuyor. Hac vizesi ile gelenler PTT kargo ile kilosu 8 riyalden bir hafta sonrasına Türkiye teslimat ile karayolu kargo hizmeti alabiliyorlar. Hacıların hurma alışverişini genellikle Medine'den yaptıklarını belirten Süleyman Uzunoğlu, "Hurma ağacının insana benzer biyolojik yapısı ve meyve verme hususiyeti var. Hurma dişi ve erkek olarak büyüyor. Polenler çıkaran dişi hurma, erkek ağaçlardan gelen dölleme unsurları ile meyve veriyor. Bir hurma ağacının meyveye geçmesi için beş yıl bakılıp sulanması gerekiyor. En verimli olduğu zaman ise 15 ile 45 yaş arası döneme denk geliyor. Fazla hurma alanlar buzdolabında saklayıp yiyecekleri kadarını çıkarıp tüketmeliler. Böylece daha uzun süre hurmalarını saklama imkanına sahip olurlar." dedi. Dünyanın en lezzetli hurmaları Medine-i Münevvere civarındaki bahçelerde toplanırken, dünyanın dört bir tarafından ürün de hacıların bu şehirde temur denilen bu meyveyi satın almalarından dolayı, yine bu mübarek beldede satışa sunuluyor. Bu arada mescid civarındaki dükkanlarda önceki yılların küçük ve elde kalan ürünlerini daha düşük rakamları almak da mümkün olabiliyor. Ancak Türk hacıları genellikle bahçelerdeki iyi ürünleri satın alıp memleketlerinde ikram ediyorlar.