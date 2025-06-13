Hacılar Medine'de Hurma Alışverişi Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hacılar Medine'de Hurma Alışverişi Yapıyor

13.06.2025 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Medine'de hacılar, kaliteli hurmaları memleketlerine ikram için satın alıyor. Fiyatlar 10-50 riyal.

- Hacıların son durağı Medine'deki hurma bahçeleri

Dünyanın en güzel hurmaları Medine-i Münevvere'de toplanıyor

MEDİNE - Hac farizalarını yerine getirdikten sonra Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret için Medine-i Münevvereye ulaşan hacılar, memleketlerinde kendilerine 'hayırlı olsun' ziyaretine geleceklere ikram etmek üzere hurma satın alıyorlar. Şehirdeki hurma bahçelerindeki Türk işadamlarının satış reyonlarını gezen hacılar, değişik özellikteki kaliteli Arabistan hurmalarını satın alıp memleketlerinin yolunu tutuyor.

Hacılar, yeşilliği daha bol olan şehirde, bölgenin en lezzetli hurmalarını satın alma imkanını buluyorlar. Kilogram fiyatı 10 ile 50 riyal arasında değişen farklı lezzetlerdeki hurmaları kendi durumlarına göre seçen hacı adayları, uçak şirketlerinin kendilerine sağladığı 40 kilogramlık hakkı aşmamak için dikkatli seçim yapıyorlar. Kutlu şehirde 27 senedir hurma ticareti ile uğraşan Süleyman Uzunoğlu da bir yandan hacılara kaliteli hurmalar temin ederken, diğer yandan da kiraladığı bahçenin dizaynı ile uğraşıyor.

Uzunoğlu, Uhud Dağı'nın eteğindeki Osmanlı Hurma Bahçesinde hacılara kusursuz hizmet vermek için özel stantlar oluşturdu. Hacıların fiyat, dayanıklılık ve lezzet bakımından tercih ettikleri ilk üç hurma çeşidi mebrum, acve ve sugayi oluyor. Bu hurmaların yanı sıra amber, mecdul ve hudri gibi Suudi Arabistan'da yetişen kaliteli yerli cins hurmalar da mevsimine göre satışta oluyor. Hurma fiyatları büyüklük ve tazeliğine göre değişiyor. Hacıların bagaj hakkının 40 kg olması fazla hurma alanları zora sokuyor. Hac vizesi ile gelenler PTT kargo ile kilosu 8 riyalden bir hafta sonrasına Türkiye teslimat ile karayolu kargo hizmeti alabiliyorlar. Hacıların hurma alışverişini genellikle Medine'den yaptıklarını belirten Süleyman Uzunoğlu, "Hurma ağacının insana benzer biyolojik yapısı ve meyve verme hususiyeti var. Hurma dişi ve erkek olarak büyüyor. Polenler çıkaran dişi hurma, erkek ağaçlardan gelen dölleme unsurları ile meyve veriyor. Bir hurma ağacının meyveye geçmesi için beş yıl bakılıp sulanması gerekiyor. En verimli olduğu zaman ise 15 ile 45 yaş arası döneme denk geliyor. Fazla hurma alanlar buzdolabında saklayıp yiyecekleri kadarını çıkarıp tüketmeliler. Böylece daha uzun süre hurmalarını saklama imkanına sahip olurlar." dedi. Dünyanın en lezzetli hurmaları Medine-i Münevvere civarındaki bahçelerde toplanırken, dünyanın dört bir tarafından ürün de hacıların bu şehirde temur denilen bu meyveyi satın almalarından dolayı, yine bu mübarek beldede satışa sunuluyor. Bu arada mescid civarındaki dükkanlarda önceki yılların küçük ve elde kalan ürünlerini daha düşük rakamları almak da mümkün olabiliyor. Ancak Türk hacıları genellikle bahçelerdeki iyi ürünleri satın alıp memleketlerinde ikram ediyorlar.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Kültür, Tarım, Yaşam, Hac, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacılar Medine'de Hurma Alışverişi Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Bulutlara komşu“ 161 metrelik kaydırak adrenalin tutkunlarını ağırlıyor "Bulutlara komşu" 161 metrelik kaydırak adrenalin tutkunlarını ağırlıyor
İran’da enerji krizi Hükümet 160 kurumun elektriğini kesti İran'da enerji krizi! Hükümet 160 kurumun elektriğini kesti
Zincir market çalışanı kadınlar birbirine girdi Zincir market çalışanı kadınlar birbirine girdi
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı Genç kadından “başörtüsü“ iddiası Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından "başörtüsü" iddiası
Tire’de Çift Cinayeti ve İntihar Tire'de Çift Cinayeti ve İntihar
İsrail İskan Bakanı Goldknopf, partisiyle birlikte hükümetten istifa etti İsrail İskan Bakanı Goldknopf, partisiyle birlikte hükümetten istifa etti
Gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest Gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest
Saros Körfezi sahillerinde çadır ve karavan yasaklandı Saros Körfezi sahillerinde çadır ve karavan yasaklandı
İsmail Kartal Persepolis’e Süper Lig’den transfer istiyor Çok sürpriz bir isim İsmail Kartal Persepolis'e Süper Lig'den transfer istiyor! Çok sürpriz bir isim
Gümüşhane’de başına tomruk düşen işçi hayatını kaybetti Gümüşhane'de başına tomruk düşen işçi hayatını kaybetti
Emre Mor’dan sürpriz transfer Emre Mor'dan sürpriz transfer

14:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in İran saldırısına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki
14:00
Pezeşkiyan’dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
13:30
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı
12:33
İsrail’den İran’a yeni saldırı Tebriz Havalimanı vuruldu
İsrail'den İran'a yeni saldırı! Tebriz Havalimanı vuruldu
20:55
Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı
Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı
20:52
Fenerbahçe’nin efsanelerinden Naz Akyol, Galatasaray’a imza attı
Fenerbahçe'nin efsanelerinden Naz Akyol, Galatasaray'a imza attı
20:28
Osimhen Galatasaray’da kalacak mı Yapay zeka açıkladı
Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Yapay zeka açıkladı
20:16
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
20:15
Bakanlığa ait sağlık botunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
Bakanlığa ait sağlık botunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
20:08
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Fransız yazar Annie Ernaux’dan dünyaya Gazze çağrısı
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Fransız yazar Annie Ernaux'dan dünyaya Gazze çağrısı
20:08
Hindistan’daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı
Hindistan'daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı
19:47
13 yaşındaki çocuğun yumruk attığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
13 yaşındaki çocuğun yumruk attığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
19:37
ABD Başkanı Trump: İsrail’in İran’a saldırısı güçlü ve olası ihtimal
ABD Başkanı Trump: İsrail'in İran'a saldırısı güçlü ve olası ihtimal
19:27
Emre Mor’dan sürpriz transfer
Emre Mor'dan sürpriz transfer
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 15:26:22. #7.13#
SON DAKİKA: Hacılar Medine'de Hurma Alışverişi Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.