Hacılara Sağlık Hizmeti Ziyareti - Son Dakika
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Hacılara Sağlık Hizmeti Ziyareti

Hacılara Sağlık Hizmeti Ziyareti
04.06.2025 23:31
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Suudi Bakan el-Celacil, Diyanet Başkanı Erbaş'la hacılara sunulan sağlık hizmetlerini görüştü.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Fahd bin Abdurrahman el-Celacil, Mekke'de Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a ziyarette bulundu.

Erbaş, Din Hizmetleri Ataşelik binasında gerçekleşen görüşmede, Türkiye olarak hacılara uzun yıllardır sağlık hizmeti vermeye devam ettiklerini belirterek, "Mekke'de güçlendirilmiş poliklinik hizmetleri veren 1 sağlık merkezi, 13 sağlık ocağı, Medine'de ise 3 sağlık ocağımızla sağlık hizmeti sunmaktayız. Mekke ve Medine'de hacılarımıza değişik branşlarda toplam 275 sağlık personelimizle hizmet vermekteyiz." dedi.

Dijital sağlık sistemini devreye aldıklarını ve ihtiyaç duyan hacılara ücretsiz ilaç temin ettikleri bildiren Erbaş, hac sezonunda bugüne kadar Mekke'de 153 bin 898 muayene ve tedavi işlemi gerçekleştirildiğini, günlük muayene sayısının da 4 bin civarını bulabildiğini söyledi.

Sağlık merkezlerinde 8 ambulansın hizmet verdiğini, bütün sağlık ocaklarında da birer adet Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı ambulansının bulunduğunu aktaran Erbaş, bu anlamda ülke yetkililerine teşekkür etti.

"Hasta hacılarımızın tedavi işlemleri başarılı şekilde yürütülüyor"

Bugün itibarıyla Mekke'deki Suudi Arabistan hastanelerinde 31 hastanın yatılı olarak tedavi altında olduğu, biri trafik kazası olmak üzere 8 vatandaşın vefat ettiği bilgisini paylaşan Erbaş, şunları kaydetti:

"Hali hazırda anlık değişmekle birlikte acil ve poliklinik gözlemlerde 17 hastamız müşahede altında, hastanemizde tedavi altında bulunmaktadır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığının ciddi çalışmaları ve yardımlarıyla hem sağlık merkezlerimize gelen hem de doğrudan Suudi Arabistan hastanelerine giden hasta hacılarımızın tedavi işlemleri başarılı şekilde yürütülmektedir. Bu vesileyle Sayın Bakanımıza, heyetine hem katkılarından hem de nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı el-Celacil ise hacılara hizmet sunmak için bütün imkanları seferber etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bakan el-Celacil, sağlık alanında bütün konulara riayet ederek işbirliği içerisinde Türkiye'den gelen hacılara en iyi şekilde hizmet sunan Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür etti.

Ziyarette, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Prof. Dr. Emrullah İşler, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ve Kadir Dinç, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Dr. Hasan Güçlü, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Riyad Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Ramazan Muslu, Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz da yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hacılara Sağlık Hizmeti Ziyareti - Son Dakika

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