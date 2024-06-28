Hacıların tedavi için Ankara'ya nakli için uçak gönderildi

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, hac ziyareti için gittikleri Mekke ve Cidde'de yaralanarak yoğun bakımda tedavi altına alınan 13 yurttaş ve beraberlerindeki 6 refakatçinin Ankara'daki hastanelere nakli için uçak gönderildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde şehirlerinde yoğun bakım servislerinde yatan 13 vatandaşımız ve beraberindeki 6 refakatçisini, Ankara'daki hastanelere nakletmek için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait C-130 uçağı görevlendirildi" ifadeleri yer aldı.

"Sağlık ekibi eşliğinde getiriliyorlar"

Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Hac ibadetini eda ederken sağlık sorunları yaşayan 13 vatandaşımız, Bakanlığımız tarafından görevlendirilen ve aralarında uzman hekimlerin de yer aldığı 10 kişilik sağlık ekibi eşliğinde bu gece ülkemize getiriliyor. MSB'ye ait özel bir uçakla gerçekleştirilecek bu dönüş operasyonunda, hac ibadetini ifa eden vatandaşlarımızın tedavilerine Ankara ilimizde devam edilecektir."