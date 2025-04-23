Hadera'da Köpek Balığı Saldırısı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hadera'da Köpek Balığı Saldırısı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Hadera sahilinde köpek balığı saldırısında yedek asker Barak Tzach yaşamını yitirdi.

23.04.2025 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in kuzeyindeki Hadera kenti sahilinde salı günü köpek balığı saldırısına uğrayarak yaşamını yitiren İsraillinin yedek asker olduğu bildirildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Hadera sahilinde yüzerken köpek balığı saldırısında yaşamını yitiren şahsın cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

Kanal 12 televizyonu ise, köpek balığı saldırısında ölen 40 yaşındaki Barak Tzach isimli İsrail vatandaşının orduda yedek asker olarak görev yaptığını kaydetti.

Köpek balığı saldırısında ölen şahsın, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aktif rol oynayan Nahal Tugayı'nda 1999'dan bu yana görev aldığı ifade edildi.

Yerel otoritelerin, yıllardır, olayın gerçekleştiği bölgede köpek balıklarının görülmesi nedeniyle sık sık uyarıda bulunduğu, zaman zaman plajı halka kapattıkları da aktarıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, İsrail, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hadera'da Köpek Balığı Saldırısı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’da cephanelikte patlama: 2 köy boşaltıldı, OHAL ilan edildi Rusya'da cephanelikte patlama: 2 köy boşaltıldı, OHAL ilan edildi
Hac mevsimi öncesi Suudi Arabistan’dan Mekke kararı Hac mevsimi öncesi Suudi Arabistan'dan Mekke kararı
Türkiye’ye en fazla turist İran ve Rusya’dan geldi Türkiye'ye en fazla turist İran ve Rusya'dan geldi
TFF’den, hastaneye kaldıran hakemin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi TFF'den, hastaneye kaldıran hakemin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
Konyasporlu taraftarlarla tartışmıştı Abdülkerim, maç biter bitmez isyan etti Konyasporlu taraftarlarla tartışmıştı! Abdülkerim, maç biter bitmez isyan etti
Manisa’da suç örgütlerine yönelik operasyon: 11 gözaltı Manisa'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 11 gözaltı
Yemen’deki Husiler: ABD’ye ait bir İHA’yı düşürdük, 2 uçak gemisini hedef aldık Yemen'deki Husiler: ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdük, 2 uçak gemisini hedef aldık
Facianın eşiğinden dönülmüş Konyaspor-Galatasaray-maçında sahaya demir parçası atıldı Facianın eşiğinden dönülmüş! Konyaspor-Galatasaray-maçında sahaya demir parçası atıldı
Okan Buruk, transfer iddialarına son noktayı koydu: Herhangi bir düşüncemiz olmadı Okan Buruk, transfer iddialarına son noktayı koydu: Herhangi bir düşüncemiz olmadı
Tesla’nın net karı ilk çeyrekte yüzde 71 düştü Tesla'nın net karı ilk çeyrekte yüzde 71 düştü
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 512’ye yükseldi Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 512'ye yükseldi

20:35 İşte İstanbul’u sallayan 6,2’lik depremin korkunç sesi İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi
19:19 İstanbul’da 6.2 sonrası 127 artçı sarsıntı 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi İstanbul'da 6.2 sonrası 127 artçı sarsıntı! 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi
18:37 İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir
17:00 Deprem anında tırların beşik gibi sallandığı görüntüler ortaya çıktı Deprem anında tırların beşik gibi sallandığı görüntüler ortaya çıktı
16:59 İstanbul’daki 6,2’lik depremi 20 gün önceden bildi Yeni açıklaması yüreklere su serpti İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti
08:18 Türkiye için sürpriz ’S-400’ iddiası ABD’li meclis üyeleri mektup yazdı Türkiye için sürpriz 'S-400' iddiası! ABD'li meclis üyeleri mektup yazdı
08:00 Bakanlık ’önemli uyarı’ deyip duyurdu: Doğum yardımı başvuruları sadece e-Devlet’te Bakanlık 'önemli uyarı' deyip duyurdu: Doğum yardımı başvuruları sadece e-Devlet'te
07:19 Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: 1 şehit Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: 1 şehit
02:32 Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım Trump fikir değiştirdi Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
01:20 Ankara’da bazı yollar 23 Nisan’da trafiğe kapatılacak Ankara'da bazı yollar 23 Nisan'da trafiğe kapatılacak
01:02 Adana’da iki kişiyi öldüren şahıs intihar etti Adana'da iki kişiyi öldüren şahıs intihar etti
00:37 23 Nisan’da toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak 23 Nisan'da toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
00:16 Ünlü oyuncu Leyla Okay 62 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Leyla Okay 62 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 20:52:14. #7.13#
SON DAKİKA: Hadera'da Köpek Balığı Saldırısı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.