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Hadımköy'de işçi beton mikserine düştü-1 - Son Dakika
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Hadımköy'de işçi beton mikserine düştü-1

Vehbi DEMİR-Özcan KILIÇ/İSTANBUL ARNAVUTKÖY Hadımköy'de inşaat malzemeleri üreten iş yerinde 1 işçi beton mikserine düştü.

24.12.2023 - 10:11,
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ARNAVUTKÖY Hadımköy'de inşaat malzemeleri üreten iş yerinde 1 işçi beton mikserine düştü. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.

Hadımköy\'de işçi beton mikserine düştü-1
Kaynak: DHA
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