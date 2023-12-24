Hadımköy\'de işçi beton mikserine düştü-1

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ARNAVUTKÖY Hadımköy'de inşaat malzemeleri üreten iş yerinde 1 işçi beton mikserine düştü. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.
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