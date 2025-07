Hafıza 15 Temmuz Müzesi 1.5 Milyon Ziyaretçi Ağırladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde bulunduğu o gecede yaşananlara ayna tutan Hafıza 15 Temmuz Müzesi, açıldığı 2019'dan bu yana 1,5 milyon kişiyi ağırladı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde açılan Hafıza 15 Temmuz Müzesi, 9 yıl önce yaşanan kanlı geceyi hafızalarda koruyor.

Müzeye gelen ziyaretçiler, önce 24 saat sela okunan kubbe şeklindeki 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda dua ediyor. Müzeye giren ziyaretçileri ilk olarak darbecilerin tankla ezdikleri bir otomobil karşılıyor.

Girişindeki duvarda "Unutma" yazan, tavanda da 15 Temmuz şehitlerini temsilen maket beyaz güvercinlerin sarkıtıldığı müzede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, darbeye karşı durmaları için vatandaşları sokağa çağırdığı sembol görüşmedeki gazeteci Hande Fırat'ın cep telefonu ise Erdoğan'ın konuşmasının gösterildiği bir ekranın önünde sergileniyor.

Müze duvarlarına o geceye ait videolar yansıtılırken darbecilere bedenleriyle siper olan şehitler ile gazilerin o gece giydiği ayakkabılar da özel bir köşede gösteriliyor.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzeyi her yaş grubundan insanın ziyaret ettiğini söyledi. Ziyaretçilerin buradaki o duygu atmosferinden etkilendiğini belirten Turunç, " Türkiye'den ve yurt dışından birçok kişi ziyaret ediyor. Buraya gelenler henüz gelmeyenlere buradaki o duyguyu anlatıyorlar. Bu sayı katlanarak gidiyor." dedi.

Turunç, müzeyi açıldığı 2019'dan bugüne 1 milyon 500 bin kişinin ziyaret ettiğini ve bu sene daha fazla ziyaretçi beklediklerini söyledi.

Müzenin, milletin kendi tarihini yazdığı, o günün görsellerinin ve fotoğrafların da sergilendiği bir yer olduğuna dikkati çeken Turunç, "Burası milletin kendi resmini gördüğü, kendi duygularını yaşadığı bir atmosfer. Dolayısıyla herkesi buraya bekliyoruz. Her gelen buradan gerçekten çok duygu yüküyle ayrılıyor. Gelenlere müteşekkiriz. Çok teşekkür ediyoruz. Gelmeyenleri de acilen bekliyoruz." diye konuştu.

Haftanın 6 günü açık olan müzenin sadece pazartesi kapalı olduğunu aktaran Turunç, "Müzeye gelen misafirleri son derece güzel bir şekilde karşılıyoruz. Kendileriyle ilgileniyoruz. Rehber arkadaşlarımız gördükleri ve öğrenmek istedikleri hususlarla alakalı bilgi arz ediyorlar. Buradan çıktıktan sonra da eminim ki onlar da kendi sosyal çevrelerine bu müzeye gelmeleri için güzel şeyler söylüyorlar ve yönlendiriyorlar." ifadelerini kullandı.

"Burada her objenin bir hikayesi, yaşanmışlığı var"

Turunç müzedeki her köşeye bakıldığında şehitleri hatırlatan, milli duyguları üst noktaya çeken çok güzel görseller olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kamera görüntüleri var. O ana, o hain güne ait yaşanmışlıklar var. Tarihimizin her döneminden insan hakları ihlalleriyle alakalı gerek ülkemizde gerek farklı ülkelerde darbe teşebbüsleriyle alakalı yaşanmışlıklar var. Burada her objenin bir hikayesi, yaşanmışlığı var. Özellikle arka planda gördüğünüz ayakkabılar çok anlamlı. Bunlar şehitlerimize ait ayakkabılar. 253 şehidimiz var. Her köşede gördüğünüz şehitlerimize ait fotoğraf ve kamera görüntüleri gibi duygu yüklü bir görsel burası. 253 şehidimizle alakalı burada o güne ait yaşanmış izleri, o ana tanıklık eden her objeyi burada sergilemek istedik."

Turunç, aileleri dolaşarak şehitlerin o gün giydiği ayakkabıları istediklerini, ancak bazılarına ulaşamadıklarını anlattı.

Müzede 220 civarında ayakkabı olduğu belirten Turunç, şöyle konuştu:

"Bu ayakkabıları müzenin açıldığı andan itibaren burada sergiliyoruz. Müzedeki her köşede çok anlamlı ve duygusal görselleri, gelen misafirlerimiz izliyorlar ama ayakkabılara gelince çok etkileniyorlar. Çünkü baktığınızda bu ayakkabıyı giyen o kahramanlar, koşarak, yürüyerek, vücuduna aldığı kurşun yarasıyla bomba yarasıyla bu ayakkabılarla belki o tankların üzerine koştular. Tankların üzerlerine çıktılar. Bu hainlerin üzerine o ayakkabılarla yürüdüler. Dolayısıyla böyle bir deri parçası gibi gözükse de aslında tarihe tanıklık eden o şehitleri ve o kahramanlıkları gösteren insanların asıl şahidi bu ayakkabılardır. "

15 Temmuz kapsamında 38'e yakın program yapılacak

İsmail Hakkı Turunç, yaz tatilinde ebeveynlere, çocuklarıyla beraber Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etmelerini önerdi.

Milli Eğitim Bakanlığıyla imzaladıkları protokol kapsamında belli bir program çerçevesinde İstanbul'a gelen öğrencilerin öncelikle müzeyi ziyaret ettiğini dile getiren Turunç, "Bu darbecilere karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade, milletle beraber olması, millete ayrı bir heyecan verdi. Ayrı bir duygu yükledi. Her yaş grubundan insanlar burada, yaşanmışlıklarla alakalı bir tarafta hainlerin fotoğraflarını görüyorlar. Maalesef onların da kim oldukları bilinsin, unutulmasın diye gösteriyoruz. Ama asıl yere düşen bir kahramanın, ayağı kopmuş bir kahramanın, tankın altına yatan bir kahramanın da görselleri burada var ki o tabii insanlarımıza farklı bir heyecan veriyor. Farklı bir duygu oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Turunç, bu sene de 15 Temmuz sürecinde 38'e yakın program yapılacağını belirterek, milletin yazdığı tarihlerden olan 15 Temmuz'un binlerce yıl unutulmayacağını dile getirdi.