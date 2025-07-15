Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde 15 Temmuz programı düzenlendi

İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, 15 Temmuz Derneği işbirliğiyle "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı" düzenlendi.

Hafıza 15 Temmuz Müzesi Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, ilçe kaymakamları, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Etkinlikte konuşan Tombaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle bir kez daha aziz şehitleri andıklarını söyledi.

Türkiye'nin ayağa kalktığı ve güçlendiği zamanlarda, mutlaka bir darbe girişimiyle baş başa kaldığını belirten Tombaş, "Buna 1960 ihtilali, 1970'lerdeki yaşananlar ve 1980-1990'lar da örnek. 15 Temmuz darbe girişimi milletin 'Söz bizimdir.' dediği, çıplak elleriyle namluların karşısında göğsünü siper ettiği, ülkesine, milletine sahip çıktığı bir gün olmuştur." ifadelerini kullandı.

Tombaş, 15 Temmuz'un Türkiye'de yetişen, büyüyen, okuyan ve devletin imkanlarıyla göreve gelenlerin millete karşı silah doğrulttuğu bir gece olduğunu söyledi.

Ülkenin coğrafi açıdan önemli bir konumda bulunduğuna dikkati çeken Tombaş, "Onun için Türkiye son zamanlarda özellikle Orta Doğu'da bölgesel barışı ve ülkemizde de adaleti sağlamıştır." dedi.

Tombaş, "Türkiye bölgesindeki liderliğini ve güçlülüğünü daha da arttırarak devam ettirecektir. 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Geride bıraktıkları ailelerine sabırlar diliyorum. Artık onların çocukları, aileleri devletimizin kurumlarına emanettir. Gazilerimize şifa diliyorum." diye konuştu.

Programda, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler yazdıkları şiirlerini okudu. Ardından, dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

"15 Temmuz'u anlamak için kitaplar yutmuş, çok okumuş olmak gerekmiyor"

Ödül programının ardından AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları konser verdi.

Konser sonrası AA muhabirine açıklama yapan Hacıoğulları, 15 Temmuz denildiğinde aklına vatanı için canlarını veren şehitlerin geldiğini söyledi.

Hacıoğulları, "15 Temmuz deyince tüm bunları sağlayan yüce irade aklıma geliyor. 15 Temmuz'u anlamak için kitaplar yutmuş, çok okumuş olmak gerekmiyor, 15 Temmuz bir reflekstir." şeklinde konuştu.

Yücel Arzen Hacıoğulları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde sahne almanın kendisi için çok kıymetli olduğunu aktardı.