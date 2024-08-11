Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum\'da görüntülendi! Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli

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Sabah namazı sırasında katliam! En az 100 ölü var

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan şubat ayının başında görevden alınmış, yerine ise yardımcısı Fatih Karahan atanmıştı.

Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi. İstanbul'daki ev kiralarının yüksekliğinden dert yandığı sözlerle hatırlanan Erkan, "İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu?" diyerek ev bulamadıklarını ve annesinin yanına yerleştiklerini ifade etmişti.

GÖRKEMLİ BİR DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ YAPTI

Bodrum'un en pahalı rezidanslarından birinde 91 milyon liraya denize sıfır villa satın aldığı iddia edilen Erkan, oğluna villanın ortak alanında görkemli bir doğum günü partisi yaptı.

Sözcü gazetesinin ulaştığı görüntülerde Erkan'ın oğlu için düzenlediği doğum günü partisinden görüntüler yer alırken, kalabalık bir grubun balonlarla süslenen bahçede birbirleriyle sohbet ettikleri görülüyor.

PARTİ İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI

Görevden alındığı için brüt yaklaşık 300 bin TL maaş almaya devam eden Erkan'ın oğlunun doğum günü partisi için kesenin ağzını açtığı dikkatlerden kaçmadı.