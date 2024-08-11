Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi! Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi! Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli

Geniş Video İzle

Şubat ayının başında görevden alınan eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi. Görevden alındığı için brüt yaklaşık 300 bin TL maaş almaya devam ettiği iddia edilen Erkan'ın oğluna villanın ortak alanında görkemli bir doğum günü partisi verdiği görüntüler ortaya çıktı.

11.08.2024 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan şubat ayının başında görevden alınmış, yerine ise yardımcısı Fatih Karahan atanmıştı.

Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi. İstanbul'daki ev kiralarının yüksekliğinden dert yandığı sözlerle hatırlanan Erkan, "İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu?" diyerek ev bulamadıklarını ve annesinin yanına yerleştiklerini ifade etmişti.

Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi! Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli

GÖRKEMLİ BİR DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ YAPTI

Bodrum'un en pahalı rezidanslarından birinde 91 milyon liraya denize sıfır villa satın aldığı iddia edilen Erkan, oğluna villanın ortak alanında görkemli bir doğum günü partisi yaptı.

Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi! Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli

Sözcü gazetesinin ulaştığı görüntülerde Erkan'ın oğlu için düzenlediği doğum günü partisinden görüntüler yer alırken, kalabalık bir grubun balonlarla süslenen bahçede birbirleriyle sohbet ettikleri görülüyor.

Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi! Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli

PARTİ İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI

Görevden alındığı için brüt yaklaşık 300 bin TL maaş almaya devam eden Erkan'ın oğlunun doğum günü partisi için kesenin ağzını açtığı dikkatlerden kaçmadı.

Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum\'da görüntülendi! Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli

Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası, Doğum Günü, Gaye Erkan, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi! Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Emrah Aytekin: Yiyin efendiler yiyin… 180 8 Yanıtla
  • Mücahid Rasim: Bu nasıl haberse bizene hafizeden kardeşim 43 85 Yanıtla
  • Mehmet Ali Aslan: Hiç acımıyorum çatlayıncaya kadar yesinler milletimiz kuru ekmeği kendine çok görüyor 82 3 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş: 2 ay çalış ayda 300 bin para almaya davam et ne güzel ya 49 2 Yanıtla
  • Mükerrem Kılıç: Bu dünyanin öbür tarafı da var 27 0 Yanıtla
  • hacı abdullah: görevden affını yani istifa etti ben yapamıyorum bu işi diye , fakat görevden alındı öylemi,,, ohhhh ne alaaaa 20 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: of hava akdenizde çok sıcak 15 3 Yanıtla
  • ferhat eser: ender kervancıoğlu hakkını helal etti :)) 9 7 Yanıtla
  • Aynur Cıkın: Bizde yağ şu kadar oldu makarna bu kadar oldu ev kiralarımız uçtu gidiyor diye dert yanalım yazık çok yazık yiyin bakalım nereye kadar… 12 0 Yanıtla
  • Alper tunga: Elhamdülillah ki hesap var. hem haramın hem helalin hesabı 9 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

11:22 Amerikan istihbaratının kalbinde “Türk“ alarmı FBI apar topar harekete geçti Amerikan istihbaratının kalbinde "Türk" alarmı! FBI apar topar harekete geçti
11:00 Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum’da görüntülendi Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi! Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli
09:48 Davutoğlu AK Parti’ye geri mi dönüyor Gelecek Partili vekilden gündem yaratacak çıkış Davutoğlu AK Parti'ye geri mi dönüyor? Gelecek Partili vekilden gündem yaratacak çıkış
09:27 Kassam Tugayları video yayımladı Yahya Sinvar’ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var Kassam Tugayları video yayımladı! Yahya Sinvar'ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var
08:25 Dün gece erişime açıldı İşte Türkiye’nin Instagram’a kabul ettirdiği şartlar Dün gece erişime açıldı! İşte Türkiye'nin Instagram'a kabul ettirdiği şartlar
12:01 Yolun sonu altın olsun Milli tekvandocumuz çeyrek finalde Yolun sonu altın olsun! Milli tekvandocumuz çeyrek finalde
11:55 Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu
11:51 Yeni takımı belli gibi Zaha Galatasaray’dan ayrılıyor Yeni takımı belli gibi! Zaha Galatasaray'dan ayrılıyor
11:49 Adele, Münih’teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı Adele, Münih'teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı
11:25 İki fotoğraf da Türkiye’den Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor İki fotoğraf da Türkiye'den! Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor
11:08 Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti
10:56 Türkiye, Olimpiyatlar’da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor Türkiye, Olimpiyatlar'da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor
10:39 Ankara’da kaza yapan otobüsten kıl payı kurtulan yolcu: Kimisi şans der, ben anne duası diyorum Ankara'da kaza yapan otobüsten kıl payı kurtulan yolcu: Kimisi şans der, ben anne duası diyorum
10:34 Nike, Türkiye’deki internet alışverişlerini durdurdu Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu
10:12 Küstahlıkta sınır tanımıyor İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan’a saldırdı Küstahlıkta sınır tanımıyor! İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'a saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2024 13:05:47. #1.11#
SON DAKİKA: Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi! Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement