Hafize Gaye Erkan\'ın Bodrum\'daki Komşu Tartışması

Hakkındaki suistimal iddiaları nedeniyle koltuğundan olan eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan bu kez de Bodrum'daki komşularıyla yaşadığı sorunlarla gündemde. Peki Hafize Gaye Erkan kim ve neyle suçlanıyor'Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) eski başkanı Hafize Gaye Erkan, hakkındaki suistimal suçlamalarının ardından Şubat 2024'te istifa etmek zorunda kalmıştı. Erkan, şimdi de Bodrum Turgutreis'teki yazlık komşularıyla davalık olmak üzere.

Bodrum'da 72 villa ve 74 odalı bir otel işletmesi bulunan Çağdaş Turgut Reis Tatil Evleri Sitesi'nde Erkan'ın da bir villası bulunuyor. Ekonomim.com yazarı Sadi Özdemir'in haberine göre, bu site sakinleri ve yönetimi "ortak yaşamı çekilmez yapan eylemleri" nedeniyle Erkan'a noterden "ihtar" çekti.

Site Müdürü Ertuğrul Kara ve Swissotel Resort Bodrum Beach Otel Genel Müdürü İlker Ali Şen de Gaye Erkan ile babası Erol Erkan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ertuğrul Kara, ifadesinde "Hafize Gaye Erkan, bana 'Dua et babam uyuyor, yoksa silahını çekip hepinizi vururdu, seni içeri attıracağım' diyerek tehdit etti" iddiasında bulundu. İlker Ali Şen de ifadesinde "Gaye Erkan personelime, 'Ben Maliye Bakanı olacağım, İçişleri Bakanı olacağım, sizi attırırım, sürdürürüm' şeklinde sözler söyleyerek tehdit etmektedir" dedi.

Merkez Bankası Başkanlığı 8 ay sürdü

Erkan'ın Haziran 2023-Şubat 2024 arasındaki Merkez Bankası Başkanlığı dönemi de tartışmalı geçmişti.

Recep Tayyip Erdoğan'ın Mayıs 2023'te yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine oluşturulan kabinede Mehmet Şimşek'in yeni Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasının ardından 9 Haziran 2023'te Şahap Kavcıoğlu'nun yerine Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirildi. Erkan böylece Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı oldu.

Erkan'ın başkanlık yaptığı yaklaşık sekiz aylık süreç içerisinde politika faizi yüzde 8,5'ten 45'e çıktı.

Hürriyet Gazetesi'nden Ahmet Hakan'la gerçekleştirdiği söyleşideki açıklamaları tartışma yarattı. Özellikle de kiralara yönelik bir soruya "İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu? Biz İstanbul'da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz" yanıtını vermesi, ekonomi çevrelerinde bir iletişim hatası olarak değerlendirildi. Babası Erol Erkan'ın Merkez Bankası'nda gayriresmi yönetici gibi davrandığı ve bankanın sosyal tesislerinin ailesine tahsis edildiği yönündeki iddialar ise Hafize Gaye Erkan'ı istifa kararı almaya zorladı.

2 Şubat 2024'te sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisine karşı "büyük bir itibar suikastı kampanyası düzenlendiğini" belirterek istifa ettiğini duyurdu. Ertesi gün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla da yerine Fatih Karahan atandı.

Erkan'ın istifasına sebep olan iddialar neydi?

Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt'un T.C Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) verdiği şikayet dilekçesini gündeme taşıyan Sözcü gazetesinin haberinde, Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'ın bankada gayriresmi olarak yönetici konumuna getirildiği ve personelin işe alınması, çıkarılması, tayin gibi konularda yetkilendirildiği iddia edilmişti.

DW Türkçe'ye konuşan bir TCMB yetkilisi de Ankara'daki TCMB Sosyal Tesisi'nin Hafize Gaye Erkan'ın talimatıyla tadilat yapılacağı bahanesiyle kapatıldığını, burada görev yapan aşçı ve garsonların tamamen Başkan ve ailesinin emrine tahsis edildiğini öne sürmüştü.

Başkan Erkan ve ailesinin ayrıca 2023 yılında deprem nedeniyle personele kapatılmış olan İzmir Özdere'deki kampı da özel olarak kullandığını iddia eden yetkili, burada görev yapan aşçı ve garsonlardan bazılarını da zorla İstanbul ve Ankara'da görevlendirdiklerini öne sürmüştü.

TCMB yetkilisi, Merkez Bankası Başkanı'nın sadece babasının değil annesi Gamze Erkan'ın da torunuyla ilgilenme amacıyla genellikle bankada bulunduğunu ve yetkisi olmadığı halde banka çalışanlarına talimat verdiğini iddia etmişti. Yetkili, Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'a makam aracı ve makam odası tahsis edildiği bilgisinin de doğru olduğunu belirtmişti.

Erkan şu an Kanada şirketi Fairfax Financial Holdings Limited'de Bankacılık ve Finans Teknolojisi Başkanı olarak çalışıyor.

Hafize Gaye Erkan kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü 2001 yılında birincilikle bitiren Erkan, ABD'deki Princeton Üniversitesi'nde Operasyon Araştırmaları ve Finansal Mühendislik alanında doktora yaptı.

San Francisco Business Times'ın 2018'deki haberine göre, ABD'nin en büyük 100 bankasından birinde başkan ya da CEO unvanına 40 yaşından önce sahip olan ilk kadın oldu.

Batan banka detayı

Erkan'ın 2023'te iflas eden ABD bankası First Republic Bank'ta birkaç yıl öncesine kadar Eş CEO ve Başkan olarak görev yapması ise tartışmalara neden oldu.

Financial Times'ın geçen Mart ayındaki bir haberinde, altı aydan kısa bir süre üstlendiği Eş CEO'luk görevi sırasında First Republic Bank'in diğer üst düzey yöneticileriyle sorun yaşayan Erkan'ın, bankanın kurucusu Jim Herbert'in varisi olarak görülmesine rağmen şirketten 10 milyon dolar tazminat alarak ayrıldığını yazmıştı. ABD'de 2008'den beri batan en büyük banka olan First Republic Bank, devlet tarafından el konulduktan sonra JPMorgan'a satıldı.

Erkan, sekiz yıla yakın görev aldığı First Republic Bank'tan önce de yaklaşık 10 sene Goldman Sachs'ta çalıştı. ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ta Finansal Kuruluşlar Grubu Analitik ve Stratejiler Bölümü Başkanı Yönetici Direktör olarak görev aldı.

Mart 2022'de New York merkezli Marsh McLennan şirketinin yönetim kurulunda yer almaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı olunca bu görevinden ayrıldı. Aynı tarihte, 2016'dan beri sürdürdüğü Princeton Üniversitesi Operasyon Araştırmaları ve Finansal Mühendislik Bölümü Danışma Konseyi üyeliğine de son verdi.

"Sindirilebilecek biri değil"

Erkan'ın bir dönem görev aldığı "Partnership for New York City " adlı sivil toplum kuruluşunun başkanı ve CEO'su Kathryn Wylde, eski çalışma arkadaşının New York finans sektöründe saygın bir isim olduğunu belirtmişti.

Reuters'a verdiği demeçte, Erkan'ın "sert, zeki ve etkili biri olarak görüldüğünü" ifade eden Wylde, eski çalışma arkadaşı için "Kesinlikle sindirilebilecek biri değil. Ama aynı zamanda kavgacı görünmeden karşıt görüşünü de belirtebilecek biri" yorumunda bulunmuştu.

DW/CÖ,HS