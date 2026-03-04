Hafriyat Kamyonu Uçuruma Düştü: Sürücü Hayatını Kaybetti

1) HARFİYAT KAMYONU UÇURUMA YUVARLANDI, SÜRÜCÜ ÖLDÜ

HATAY'ın Samandağ ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan hafriyat kamyonunun sürücüsü İbrahim Çağında hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yoğunoluk Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Çağında yönetimindeki hafriyat kamyonu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, uçuruma yuvarlanan kamyonun içerisinde Çağında'nın cansız bedenine ulaştı. Çağında'nın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.