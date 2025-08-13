Hafriyat Kamyonuna Ceza

Hatay'ın Belen ilçesinde hafriyat yükünü kara yoluna dökerek ilerleyen kamyon sürücüsüne 4 bin 58 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Belen- İskenderun kara yolunda geçişi yasak noktada yükünü dökerek ilerleyen bir kamyonun görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Aracın plakasını tespit eden ekipler, kamyon sürücüne 4 bin 58 lira cezai işlem uyguladı.
