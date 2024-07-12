Haftalık Hava Tahminine Göre Yağışlar Devam Edecek

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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), paylaştığı haftalık hava tahminlerine göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yağışların devam edecek.

MGM, 13 Temmuz Cumartesi günü ile 19 Temmuz Cuma gününü kapsayan haftalık hava durumu tahminini açıkladı.

Buna göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Yağışlar ise Karadeniz, İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde devam edecek.