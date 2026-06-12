Haftanın Vizyondaki 8 Filmi - Son Dakika
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Haftanın Vizyondaki 8 Filmi

12.06.2026 11:02
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Sinema salonlarında bu hafta aksiyon, animasyon, korku ve komedi türlerinde 8 yeni film vizyona girdi.

Sinema salonlarında bu hafta aksiyondan animasyona, korkudan komediye 8 film vizyona girdi.

Steven Spielberg imzalı "İfşa Günü" (Disclosure Day), yönetmenin daha önce birçok filminde konu edindiği, yeryüzündeki dünya dışı varlıkları ele alıyor.

Başrollerini Josh O'Connor, Eve Hewson ve Emily Blunt'ın paylaştığı bilim-kurgu türündeki yapım, "Eğer yalnız olmadığımızı öğrenseydiniz, biri size bunu gösterseydi, kanıtlasaydı, bu sizi korkutur muydu?" sorusunun izini sürüyor.

"Kıyma: Hain Eşer Kendi Düşer"

Abdurrahman Akarsu ve Kadri Beran Taşkın'ın yönettiği komedi filmi "Kıyma: Hain Eşer Kendi Düşer" adlı film, yıllar sonra hapisten çıkıp babası Mehmet'in işlettiği otele dönen Mesut'un hikayesini anlatıyor.

Mesut, oteli dört yıldızlı yapmak ve yeni bir hayat kurmak için çabalarken, servet avcısı Gamze'ye aşık olması oteldeki tüm güç dengelerini değiştiriyor. Otelde bir yandan Hamlet oyunu hazırlıkları sürerken, diğer yandan kıskançlık, ihanet ve aile hesaplaşmaları büyüyor.

Filmde başrolleri usta oyuncu Ali Sürmeli ile İrfan Ballı, Onur Akbay, Serdar Saim Avcılar ve Melis Özçimen paylaşıyor.

"Amansız"

Aksiyon ve suç tutkunlarını sinema salonlarına davet eden "Amansız" (The Furious), eski bir özel kuvvetler askerinin kayıp kızını kurtarmak için kuzey Myanmar'a sızma hikayesini merkezine alıyor.

Kenji Tanigaki yönetmenliğindeki yapımda, Xie Miao, Joe Taslim, Brian Le rol aldı.

Film, acımasız dolandırıcılık çeteleri ve organ kaçakçılarına karşı savaş açan özel kuvvetler askeri ile bir gazetecinin, amansız mücadelesini işliyor.

"Mavi Balıkçıl"

Yarı otobiyografik Kanada-Macaristan ortak yapımı dram filmi "Mavi Balıkçıl" filmi, yönetmen Sophy Romvari'nin çocukluğundan izler taşıyor. 91 dakikalık film, 1990'ların sonlarında Vancouver Adası'na taşınan göçmen bir ailenin hikayesini en küçük kızın gözünden anlatıyor.

"Gizemli Ağaç"

Ben Gregor yönetmenliğinde, Andrew Garfield, Claire Foy ve Judi Dench gibi usta isimleri buluşturan fantastik macera "Gizemli Ağaç" (The Magic Faraway Tree) filmi, şehir hayatını geride bırakıp kırsala taşınan modern bir ailenin hikayesini izleyiciyle buluşturuyor.

Teknolojinin esiri olmuş üç çocuk, evlerinin yakınındaki ormanda sıra dışı sakinleri olan ve bambaşka fantastik diyarlara açılan büyülü bir ağaç keşfediyor.

"Tulpa: Ruhun Laneti"

Haftanın yerli korku filmi "Tulpa: Ruhun Laneti"nin yönetmenliğini Güneş Güneş üstlendi. Filmin senaryosunu ise Güneş ile Murat Ünaloğlu kaleme aldı.

Film, evladını kaybetmenin yakıcı acısını taşıyan, ruhu parçalanmış bir annenin dramını beyazperdeye taşıyor. Yastan çıkarak tüm aileyi kaosa sürükleyecek bir lanete dönüşen bu süreci anlatan korku ve gerilim dolu yapımının oyuncu kadrosunda Özge Günaydın, Özgür Özberk ve Buse Sevindik yer alıyor.

Haftanın animasyonları

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek "Külkedisi: Üç Dilek" (Three Wishes for Cinderella), Süperstar Prens Merliflor'un hayranı olan Külkedisi'nin maceralarını anlatıyor.

Yönetmenliğini Mohsen Enayati'nin üstlendiği "Düşler Ülkesi" adlı yapım ise yaklaşan bir felakete karşı ülkesini kurtarmaya çalışan küçük Arda'nın fantastik macerasını minik izleyicilerin beğenisine sunuyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Sinema, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haftanın Vizyondaki 8 Filmi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Demet Keskin Demet Keskin:
    her hafta film film diye konuşuyoruz ama şu günlerde insanın sinemaya gidip oturacak vakti var mı yok mu onu merak ettim biz Avrupada yaşasaydık belki daha farklı olurdu bu işler 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Doğan Ahmet Doğan:
    8 film ha ?? biraz fazla gibi ama fiyatlar da pahalı oldu sinema gitmek ???>? para harcamaya değer mi bilemedim 0 0 Yanıtla
  • Kubilay Sürücü Kubilay Sürücü:
    bu kadar filmle ne bekleniyo ya herkes aynı şeyi izliyo zaten biraz orijinal yapım gelsin artık 0 0 Yanıtla
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