Hafter ve Katar Bakanı İlişkileri Geliştirdi - Son Dakika
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Hafter ve Katar Bakanı İlişkileri Geliştirdi

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Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Hafter, Katar Bakanı ile işbirliği fırsatlarını görüştü.

Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter, Katar Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed el-Halifi ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin güçlendirilmesini görüştü.

Libya Ulusal Ordusu Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Hafter, Katar Devlet Bakanı Halifi ve beraberindeki heyeti ülkenin doğusundaki Bingazi şehrinde yer alan genel komutanlık karargahında kabul etti.

Görüşmede, yerel ve bölgesel düzeydeki son siyasi gelişmeler ele alınırken, iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılması imkanları değerlendirildi.

Açıklamada, Halifi'nin iki taraf arasındaki danışma ve koordinasyonun devam etmesi amacıyla Saddam Hafter'e Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi için davette bulunduğu belirtildi.

Katar Devlet Bakanı Halifi, Bingazi'ye geçmeden önce başkent Trablus'ta Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti.

Libya, başkent Trablus'taki uluslararası toplumca tanınan Ulusal Birlik Hükümeti ile Bingazi merkezli, doğudaki güçlerin lideri Halife Hafter ve Temsilciler Meclisi tarafından görevlendirilen Usame Hamad hükümeti arasında siyasi bir bölünmüşlük yaşıyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güncel, Katar, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hafter ve Katar Bakanı İlişkileri Geliştirdi - Son Dakika

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