Haham Landau'dan Şaşırtan Açıklama

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İsrail'in önde gelen hahamlarından Dov Landau, İsrail'in Araplar tarafından yönetilmesinden yana olduğunu belirtti.

Yerel basında yer alan habere göre, Ultra-Ortodoks Yahudilerin önemli hahamlarından Landau, dindar siyonistleri hedef aldı.

Landau, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarda İsrail askerlerinin siyonist hahamların onlara "çarpıtılmış Tevrat'ı öğrettikleri için öldüğünü" savundu.

Siyonist hahamlara yüklenen Landau, "Siyonist (hahamlar) Yahudi halkını kurtarabileceklerini düşündüler ama Yahudi halkına sadece manevi değil, fiziksel felaketler de getirdiler. Araplar bizden hiç bu kadar nefret etmemişti." yorumunda bulundu.

Landau, İsrail'in Araplar tarafından yönetilmesi önerisinde bulunarak, "Arapların burada hüküm sürdüğü zamanlar oldukça iyiydi, Arapların hüküm sürdüğü dönem en iyisiydi, bize saygı duydular, (bize) karışmadılar." ifadelerini kullandı.