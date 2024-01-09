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Hahamlar BMGK'da Gazze ateşkesi çağrısı yaptı - Son Dakika
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Hahamlar BMGK'da Gazze ateşkesi çağrısı yaptı

Bir grup 'barış yanlısı' haham, New York'taki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi salonunda protesto gösterisi düzenleyerek 'Gazze'de ateşkes' çağrısında bulundu. Grup, ABD Başkanı Joe Biden'a dünya ateşkesi istendiğini hatırlatarak barış şarkıları söyledi. BM'nin ateşkes çabalarına destek olmak için orada bulunan grup, ABD'nin vetolarla uluslararası toplumun hayat kurtarmak için harekete geçmesinin önünde durduğunu belirtti. Hahamlar, BM'yi asıl misyonunu yerine getirmeye çağırdı ve protestolarını BM binası önünde sürdürdü.

Hahamlar BMGK\'da Gazze ateşkesi çağrısı yaptı
09.01.2024 - 20:19,
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BİRLEŞMİŞ New York'taki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) salonuna giren bir grup "barış yanlısı" haham, burada protesto gösterisi düzenleyerek " Gazze'de ateşkes" çağrısında bulundu.

"Ateşkes için Hahamlar" adlı sosyal medya hesabından yapılan video paylaşımlarında, yaklaşık 30 kişilik bir grubun BMGK salonunda gösteri yaptığı görüldü.

Görüntülere göre, ellerinde pankartlarla salonun loca kısmını dolduran grup, burada "(ABD Başkanı Joe) Biden, dünya ateşkes istiyor", "Biden, barışı veto etmeyi bırak" yazılı büyük afişler açarak barış şarkıları söyledi.

Grup, "Biden'a tüm dünyanın (Gazze'de) ateşkes istediğini hatırlatmak için BM'deyiz. Barışı veto etmekten vazgeçin. Bu şiddetin askeri çözümü yoktur. BM, şiddeti durdurmaya yönelik anlamlı diplomatik eylemin gerçekleştirilebileceği yerdir." ifadelerini kullandı.

BM'nin ateşkes çabalarına destek olmak için orada bulunduklarını belirten "barış yanlısı" grup, BM Genel Kurulunun ezici bir çoğunlukla ateşkes için oy kullandığına ancak ABD'nin vetolarla uluslararası toplumun hayat kurtarmak için harekete geçmesinin önünde durduğuna dikkati çekti.

BM'nin, 2. Dünya Savaşı ve Holokost'un ardından "Bir Daha Asla"yı garantilemek amacıyla kurulduğunu hatırlatan grup. Yahudiler ve hahamlar olarak, BM'yi bu asıl misyonunu yerine getirmeye çağırmak için orada bulunduklarını vurguladı.

Ziyaretçi tur grubu olarak BMGK salonuna girdiği ortaya çıkan hahamlar, daha sonra olaysız şekilde dışarı çıkarak protestolarına bir süre daha BM binası önünde devam ederek dağıldı.

Kaynak: AA
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Birleşmiş Milletler, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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