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Hahamlar BMGK'de Gazze ateşkesi çağrısı yaptı - Son Dakika
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Hahamlar BMGK'de Gazze ateşkesi çağrısı yaptı

New York'taki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) salonuna giren bir grup haham, burada protesto gösterisi düzenleyerek Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu. Grup, ABD Başkanı Joe Biden'a dünya ateşkesi istendiğini hatırlatarak barış şarkıları söyledi. BM'nin ateşkes çabalarına destek olmak için orada bulunduklarını belirten grup, BM'nin asıl misyonunu yerine getirmeye çağırdı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric ise grupla işbirliği içinde olduklarını ve taleplerini not ettiklerini belirtti.

Hahamlar BMGK\'de Gazze ateşkesi çağrısı yaptı
09.01.2024 - 23:07,  Güncelleme: 23:07
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BİRLEŞMİŞ ??????? New York'taki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) salonuna giren bir grup "barış yanlısı" haham, burada protesto gösterisi düzenleyerek " Gazze'de ateşkes" çağrısında bulundu.

"Ateşkes için Hahamlar" adlı sosyal medya hesabından paylaşılan videolarda, bir grubun BMGK salonunda gösteri yaptığı görüldü.

Görüntülere göre, ellerinde pankartlarla salonun loca kısmını dolduran grup, burada "(ABD Başkanı Joe) Biden, dünya ateşkes istiyor", "Biden, barışı veto etmeyi bırak" yazılı büyük afişler açarak barış şarkıları söyledi.

Grup, "Biden'a tüm dünyanın (Gazze'de) ateşkes istediğini hatırlatmak için BM'deyiz. Barışı veto etmekten vazgeçin. Bu şiddetin askeri çözümü yoktur. BM, şiddeti durdurmaya yönelik anlamlı diplomatik eylemin gerçekleştirilebileceği yerdir." ifadelerini kullandı.

BM'nin ateşkes çabalarına destek olmak için orada bulunduklarını belirten "barış yanlısı" grup, BM Genel Kurulunun ezici bir çoğunlukla ateşkes için oy kullandığına ancak ABD'nin vetolarla uluslararası toplumun hayat kurtarmak için harekete geçmesinin önünde durduğuna dikkati çekti.

BM'nin, 2. Dünya Savaşı ve Holokost'un ardından "Bir Daha Asla"yı garantilemek amacıyla kurulduğunu hatırlatan grup, Yahudiler ve hahamlar olarak, BM'yi bu asıl misyonunu yerine getirmeye çağırmak için orada bulunduklarını vurguladı.

Ziyaretçi tur grubu olarak BMGK salonuna girdiği ortaya çıkan hahamlar, daha sonra olaysız şekilde dışarı çıkarak protestolarına bir süre daha BM binası önünde devam ederek dağıldı.

"Onlar da bizim talep ettiğimiz acil insani ateşkes için mesaj vermeye gelmişler"

BM Sözcüsü Stephane Dujarric ise günlük basın toplantısında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yaklaşık 49 kişiden oluşan "çok nazik bir grubun" BMGK'de toplantı yokken protestoyu düzenlediğini bildirdi.

Dujarric, grubun bir kısmının ise BM Genel Kurulu'nda düzenlenen Gazze oturumu sırasında balkondan ateşkes çağrısında bulunduğunu, BM'ye tur grubu olarak girdiklerini bildirdi.

Grubun BM'den ayrılmasının talep edildiğini ve tüm sürecin işbirliği ve nezaketle yürütüldüğünü belirten Dujarric, "Seslerini duyurmak istiyorlardı ve sanırım bunda başarılı oldular. Bilgilerini not ettik. Onlar da bizim talep ettiğimiz acil insani ateşkes için mesaj vermeye gelmişler" diye konuştu.

Kaynak: AA
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