Hain darbe girişiminde şehit düşen Ozan Özen mezarı başında anıldı: "Acı artıyor, eksilmiyor" - Son Dakika
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Hain darbe girişiminde şehit düşen Ozan Özen mezarı başında anıldı: "Acı artıyor, eksilmiyor"

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İstanbul'da 8 yıl önce darbeye destek vermeyen askerleri güvenli bölgeye götürmek üzere yola çıkan ve FETÖ'nün darbe girişimi sırasında çatışma sonucunda şehit düşen polis memuru Ozan Özen, Bolu'da mezarı başında anıldı. Özen'in annesi Emine Özen, 'Acı artıyor, eksilmiyor' dedi. Bolu'da gerçekleştirilen programda, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı ve dualar edildi.

15.07.2024 15:10
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Hain darbe girişiminde şehit düşen Ozan Özen mezarı başında anıldı: "Acı artıyor, eksilmiyor"

BOLU - İstanbul'da 8 yıl önce darbeye destek vermeyen askerleri güvenli bölgeye götürmek üzere yola çıkan ve Orhanlı gişelerinde FETÖ'nün darbe girişimi sırasında çatışma sonucunda 23 yaşında şehit düşen polis memuru Ozan Özen, Bolu'da mezarı başında anıldı. Ozan Özen'in annesi Emine Özen, "Acı artıyor, eksilmiyor" dedi.

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsünün 8'inci yıl dönümü dolayısıyla Bolu'da bir dizi program gerçekleştirildi. 15 Temmuz gecesinde darbeye destek vermeyen askerleri güvenli bölgeye götürmek üzere yola çıkan Şehit Ozan Özen ve yanındakilere, Orhanlı gişelerinin önünde darbeciler tarafından ateş açıldı. Tek kurşunla başından vurulan Özen, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Olay yerinde şehit olan Özen, vatandaşlar tarafından yanındaki polis ile birlikte, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ancak kurtarılamadı.

Vefatının üzerinden tam 8 yıl geçti

Program çerçevesinde 15 Temmuz gecesi şehit düşen Ozan Özen'in mezarı ziyaret edildi. Bolu protokolü, Şehit Ozan Özen'in Bolu Şehitler Mezarlığı'nda bulunan kabrini ziyaret ederek, yakınlarına başsağlığı diledi. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Protokol daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Şehit Ozan Özen'in annesi Emine Özen, "Ne hissedebilirim ki? Acı artıyor, eksilmiyor. Bir şey diyemiyorum, anılar insanın aklına gelmez mi?" diyerek duyulandı.

Özen'in babası Metin Özen, "Üzgünüz, yapacak bir şey yok" diyerek oğlunu mezarının başında dualarla andı.

Hain darbe girişiminde şehit düşen Ozan Özen mezarı başında anıldı: "Acı artıyor, eksilmiyor"
Kaynak: İHA

Darbe Girişimi, İstanbul, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hain darbe girişiminde şehit düşen Ozan Özen mezarı başında anıldı: 'Acı artıyor, eksilmiyor' - Son Dakika


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