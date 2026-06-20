Hainan Limanı'nda İthalat Yüzde 120 Arttı - Son Dakika
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Hainan Limanı'nda İthalat Yüzde 120 Arttı

Hainan Limanı\'nda İthalat Yüzde 120 Arttı
20.06.2026 12:57
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Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda ithalat 2025-2026 döneminde yüzde 120 artış gösterdi.

HAİKOU, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda 18 Aralık 2025 - 31 Mayıs 2026 tarihlerinde sıfır gümrük vergisiyle yapılan ithalat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 120 artarak yaklaşık 2,65 milyar yuana (yaklaşık 388 milyon ABD doları) ulaştı.

Yerel yetkililer tarafından çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, eyaletin dış ticaret hacmi de söz konusu dönemde yüzde 54,6 artışla 173,98 milyar yuana (yaklaşık 25,7 milyar ABD doları) yükseldi.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Güncel, Finans, Dünya, Son Dakika

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